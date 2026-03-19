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    Hormus-Unsicherheit: Aramco schickt Öl nach Yanbu – Lieferausfälle möglich

    Hormus-Unsicherheit: Aramco schickt Öl nach Yanbu – Lieferausfälle möglich
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    Saudi Aramco hat seine langfristigen Ölkunden informiert, dass April-Zuteilungen alternativ im Hafen Yanbu am Roten Meer entgegengenommen werden können. Hintergrund ist die gestiegene Unsicherheit bei der Seezufahrt durch die Straße von Hormus. Händler berichten jedoch, dass die Pipelinekapazität Richtung Yanbu beschränkt ist: Zwar führt eine quer durch Saudi-Arabien verlaufende Leitung theoretisch bis zu fünf Millionen Barrel pro Tag, doch die effektive Exportkapazität in Yanbu dürfte deutlich geringer sein. Kunden, die die Yanbu-Option wählen, müssten demnach mit teilweisen Lieferungen rechnen; bei einer andauernden Sperrung der Meerenge bestehe sogar das Risiko, gar kein Öl zu erhalten. Als Alternative bleibt der Bezug aus dem Persischen Golf über die traditionellen Terminals Ras Tanura und Juaymah.

    Für die Märkte ist entscheidend, dass Saudi-Arabien seine Ölverkäufe in der Regel über langfristige Kontrakte abwickelt, ein Großteil davon nach Asien geht. Sollte der Konflikt anhalten, rechnen Händler damit, dass über Yanbu verladenes Öl verstärkt auf Lieferbasis (delivered) vermarktet werden muss. Das würde Saudi Aramco zwingen, die Transportlogistik zu übernehmen – ein Bruch mit der üblichen Praxis, bei der Käufer die Verschiffung organisieren. Solche Veränderungen erhöhen operative Komplexität, Kosten und Unsicherheit in der Lieferkette.

    Erste Auswirkungen sind bereits spürbar: Europäische Raffinerien melden, dass sie weniger Rohöl als vertraglich vereinbart erhalten haben; ein großer Verarbeiter beklagte gar den Ausfall kompletter Lieferungen im kommenden Monat. Aramco ließ Anfragen hierzu unkommentiert. Insgesamt erhöht die Kombination aus begrenzter Pipelinekapazität, potenzieller Sperre der Straße von Hormus und veränderten Lieferbedingungen das Risiko logistischer Engpässe und kurzfristiger Preisschwankungen auf den globalen Ölmärkten.

    Politisch-militärische Entwicklungen verschärfen die Lage: Iranische Stellen warnten nach Angriffen auf Energieinfrastruktur vor einer Ausweitung des Konflikts. Ziel seien Vergeltungsmaßnahmen bei Angriffen auf iranische Energieanlagen, was zusätzlichen Druck auf die Region ausübt. Berichte über Luftangriffe auf Anlagen nahe dem riesigen South-Pars-Gasfeld und Schäden in der Industrieregion Asalujeh unterstreichen die Verwundbarkeit zentraler Energieinfrastruktur. Zugleich gewährte Teheran zwei unter indischer Flagge fahrenden Flüssiggastankern sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus; 22 weitere indische Schiffe warten noch auf Passageentscheidungen.

    Für Unternehmen und Marktteilnehmer bedeutet die Situation erhöhte Prämien auf Fracht und Versicherung sowie eine Neubewertung von Lager- und Beschaffungsstrategien. Kurzfristig ist mit höherer Volatilität und regionalen Versorgungsengpässen zu rechnen.



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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,92 % und einem Kurs von 113,5USD auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



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