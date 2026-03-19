Hormus-Unsicherheit: Aramco schickt Öl nach Yanbu – Lieferausfälle möglich

Saudi Aramco hat seine langfristigen Ölkunden informiert, dass April-Zuteilungen alternativ im Hafen Yanbu am Roten Meer entgegengenommen werden können. Hintergrund ist die gestiegene Unsicherheit bei der Seezufahrt durch die Straße von Hormus. Händler berichten jedoch, dass die Pipelinekapazität Richtung Yanbu beschränkt ist: Zwar führt eine quer durch Saudi-Arabien verlaufende Leitung theoretisch bis zu fünf Millionen Barrel pro Tag, doch die effektive Exportkapazität in Yanbu dürfte deutlich geringer sein. Kunden, die die Yanbu-Option wählen, müssten demnach mit teilweisen Lieferungen rechnen; bei einer andauernden Sperrung der Meerenge bestehe sogar das Risiko, gar kein Öl zu erhalten. Als Alternative bleibt der Bezug aus dem Persischen Golf über die traditionellen Terminals Ras Tanura und Juaymah.

Für die Märkte ist entscheidend, dass Saudi-Arabien seine Ölverkäufe in der Regel über langfristige Kontrakte abwickelt, ein Großteil davon nach Asien geht. Sollte der Konflikt anhalten, rechnen Händler damit, dass über Yanbu verladenes Öl verstärkt auf Lieferbasis (delivered) vermarktet werden muss. Das würde Saudi Aramco zwingen, die Transportlogistik zu übernehmen – ein Bruch mit der üblichen Praxis, bei der Käufer die Verschiffung organisieren. Solche Veränderungen erhöhen operative Komplexität, Kosten und Unsicherheit in der Lieferkette.