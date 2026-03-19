Schnellwetten explodieren, Miner diversifizieren: Bricht Krypto oder reift es?
Prognosemärkte und Bitcoin‑Mining prägen derzeit zwei verknüpfte Facetten des Krypto‑Ökosystems: schnelles Trading auf Prognoseplattformen und die Konsolidierung traditioneller Miner hin zu diversifizierten Infrastrukturanbietern. Auf Plattformen wie Polymarket und Kalshi hat sich ein neuer Trend etabliert: ultrakurze Prognosekontrakte, die binnen fünf oder fünfzehn Minuten ablaufen. Das Prinzip ist simpel und verführerisch – Nutzer setzen lediglich auf „höher“ oder „niedriger“, die Märkte werden sofort abgerechnet und neu gestartet. Solche Kontrakte erreichen inzwischen erhebliche Volumina; Daten von Dune Analytics zeigen, dass eine einzelne Fünf‑Minuten‑Wette auf Polymarket an einem Tag mehr als 60 Mio. USD Umsatz generierte. Die niedrige Einstiegshürde, Transparenz über die Verteilung von „Ja/Nein“-Wetten und die Kombination aus Privatanlegern und hochfrequenten Handelssystemen treiben das Wachstum.
Der Trend spiegelt eine breitere Verkürzung von Handelszeithorizonten in den Finanzmärkten wider: Während einst Monate oder Jahre über Optionen entschieden, dominieren heute Minuten‑ und Stundenkontrakte. Prognosemärkte haben sich über Politik‑ und Sportwetten hinaus ausgedehnt; sie prognostizierten erfolgreich das Ergebnis der US‑Präsidentschaftswahl 2024 und streben inzwischen Bewertungen von rund 20 Mrd. USD an. Kritiker warnen vor erhöhter Spekulation: Experten betrachten die ultrakurzen Kontrakte als Hebel für Marktmanie, der risikoaverse Teilnehmer besonders gefährdet.
Parallel dazu veröffentlichte der Bitcoin‑Miner Cango Inc. ungeprüfte Finanzergebnisse für 2025, die exemplarisch für die Herausforderungen der Mining‑Branche stehen. Cango erzielte einen Gesamtumsatz von 688,1 Mio. USD (Mining‑Umsatz 675,5 Mio. USD), schürfte 6.594,6 BTC im Jahr (durchschnittlich 18,07 BTC/Tag) und meldete ein bereinigtes Jahres‑EBITDA von 24,5 Mio. USD; Q4 wies jedoch ein bereinigtes EBITDA‑Verlust von 156,3 Mio. USD auf. Der Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften betrug 452,8 Mio. USD, maßgeblich verursacht durch Einmalumstrukturierungen und wertbedingte Abschreibungen. Die durchschnittlichen Mining‑Kosten lagen bei rund 79.707 USD pro Bitcoin ohne Abschreibungen (Gesamtkosten 97.272 USD/BTC), in Q4 noch höher.
Vor diesem Hintergrund vollzog Cango strukturelle Änderungen: Beendigung des ADR‑Programms zugunsten einer Direktnotierung an der NYSE, Bilanzstärkung und Flottenoptimierung. Strategisch rückt das Unternehmen stärker in Richtung KI‑Infrastruktur: Über die Einheit EcoHash sollen überschüssige Rechenkapazitäten und Energieinfrastruktur für KI‑Inferenzdienste monetarisiert werden.
Fazit: Ultrakurze Prognosekontrakte erhöhen Liquidität und Handelsaktivität, bergen aber systemische Spekulationsrisiken. Miner wie Cango kämpfen mit Volatilität und Kostenstrukturen und reagieren mit Diversifikation in Cloud‑/KI‑Infrastruktur und Kapitalrestrukturierung – ein Beleg dafür, dass der Kryptosektor in die Phase der professionellen Reifung und strategischen Neuausrichtung eintritt.
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 70.704USD auf CryptoCompare Index (19. März 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.
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