Schnellwetten explodieren, Miner diversifizieren: Bricht Krypto oder reift es?

Prognosemärkte und Bitcoin‑Mining prägen derzeit zwei verknüpfte Facetten des Krypto‑Ökosystems: schnelles Trading auf Prognoseplattformen und die Konsolidierung traditioneller Miner hin zu diversifizierten Infrastrukturanbietern. Auf Plattformen wie Polymarket und Kalshi hat sich ein neuer Trend etabliert: ultrakurze Prognosekontrakte, die binnen fünf oder fünfzehn Minuten ablaufen. Das Prinzip ist simpel und verführerisch – Nutzer setzen lediglich auf „höher“ oder „niedriger“, die Märkte werden sofort abgerechnet und neu gestartet. Solche Kontrakte erreichen inzwischen erhebliche Volumina; Daten von Dune Analytics zeigen, dass eine einzelne Fünf‑Minuten‑Wette auf Polymarket an einem Tag mehr als 60 Mio. USD Umsatz generierte. Die niedrige Einstiegshürde, Transparenz über die Verteilung von „Ja/Nein“-Wetten und die Kombination aus Privatanlegern und hochfrequenten Handelssystemen treiben das Wachstum.

Der Trend spiegelt eine breitere Verkürzung von Handelszeithorizonten in den Finanzmärkten wider: Während einst Monate oder Jahre über Optionen entschieden, dominieren heute Minuten‑ und Stundenkontrakte. Prognosemärkte haben sich über Politik‑ und Sportwetten hinaus ausgedehnt; sie prognostizierten erfolgreich das Ergebnis der US‑Präsidentschaftswahl 2024 und streben inzwischen Bewertungen von rund 20 Mrd. USD an. Kritiker warnen vor erhöhter Spekulation: Experten betrachten die ultrakurzen Kontrakte als Hebel für Marktmanie, der risikoaverse Teilnehmer besonders gefährdet.