    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    HelloFresh-Aktie crasht: Umsatz sinkt stark – Margen retten vorerst Bilanz

    HelloFresh-Aktie crasht: Umsatz sinkt stark – Margen retten vorerst Bilanz
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh hat die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigt und Anleger enttäuscht: Währungsbereinigt ging der Konzernumsatz um 9 Prozent auf rund 6,8 Mrd. Euro zurück. Besonders betroffen ist das Kernsegment Kochboxen, dessen Umsatz währungsbereinigt um 12,7 Prozent nachgab; das RTE-Geschäft (Fertiggerichte) verzeichnete mit −1,4 Prozent nur einen moderaten Rückgang. Die Aktie brach am Mittwoch um mehr als zehn Prozent ein und touchierte ein Rekordtief von 4,06 Euro.

    Trotz des Umsatzdrucks verbesserte HelloFresh die Profitabilität: Das bereinigte EBITDA stieg auf 422,8 Mio. Euro (berichtet plus 5,8 Prozent; währungsbereinigt rund +14 Prozent). Treiber war vor allem das Kochboxen-Geschäft, das seine AEBITDA‑Marge um 3,7 Prozentpunkte auf 13,5 Prozent anhob. Das RTE-Geschäft bleibt dagegen belastet und weist für 2025 eine negative AEBITDA‑Marge von −1,2 Prozent auf; operative und regulatorische Probleme in den USA hatten hier im ersten Halbjahr Spuren hinterlassen.

    HelloFresh hebt Fortschritte beim Effizienzprogramm hervor: Rund 80 Prozent der Maßnahmen sind umgesetzt, bislang wurden Einsparungen von etwa 160 Mio. Euro erzielt, für 2026 werden zusätzliche jährliche Einsparungen von rund 140 Mio. Euro erwartet. Gleichzeitig investiert die Gruppe stärker in Produktverbesserungen („The Refresh“): Die Rezeptvielfalt wurde ausgebaut, erste Indikatoren wie ein höherer Nettoumsatz pro Neukunde nach 20 Wochen deuten auf eine bessere Kundenbindung hin. Das Management finanziert die Investitionen primär aus Effizienzgewinnen und moderaten Preiserhöhungen.

    Für 2026 gibt HelloFresh eine verhaltene Prognose: Ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von 3 bis 6 Prozent und ein AEBITDA zwischen 375 Mio. und 425 Mio. Euro. Als Hauptgründe nennt das Unternehmen anhaltende Nachwirkungen aus dem RTE‑Geschäft, Marktanpassungen und einmalige Belastungen durch extremes Winterwetter im Jahresbeginn.

    Die operative Lage zeigt Schwächen: Bestellungen und Mahlzeiten sanken 2025 jeweils um rund zwölf Prozent; Nordamerika war besonders betroffen. Die Liquiditätsposition hat sich trotz positivem Free Cashflow (18,9 Mio. Euro) verschlechtert (Kassenbestand 211,1 Mio. Euro).

    Fazit für Anleger: HelloFresh hat seine Marge stabilisiert und zeigt Kostendisziplin, doch die Umsatztrends bleiben fragil. Kurzfristig dürften Wetter, die Normalisierung des RTE‑Geschäfts und das Tempo der Umsatzrückkehr über die Kursentwicklung entscheiden. Analysten bleiben gespalten (DZ Bank „Halten“ bei 5 Euro, Jefferies „Kaufen“ bei 8,70 Euro). Investoren sollten zudem die geplanten Marktaustritte in Italien und Spanien, die moderate Erhöhung des Produktinvestitionsprogramms sowie Tempo und Nachhaltigkeit der Effizienzmaßnahmen beobachten. Ein positives Zeichen ist die Rückkehr in den positiven Free‑Cashflow, doch die deutlich reduzierte Barreserve erhöht die Sensitivität gegenüber externen Schocks. Kurz: Operative Disziplin ist vorhanden, der Umsatzhebel bleibt aber kritisch. Aktienkurs und Quartalsmeldungen werden kurzfristig richtungsweisend bleiben müssen.



    HelloFresh

    +0,68 %
    -17,26 %
    -24,97 %
    -35,45 %
    -56,48 %
    -75,97 %
    -93,85 %
    -68,54 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 3,837EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HelloFresh-Aktie crasht: Umsatz sinkt stark – Margen retten vorerst Bilanz HelloFresh hat die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigt und Anleger enttäuscht: Währungsbereinigt ging der Konzernumsatz um 9 Prozent auf rund 6,8 Mrd. Euro zurück. Besonders betroffen ist das Kernsegment Kochboxen, dessen Umsatz währungsbereinigt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     