HelloFresh-Aktie crasht: Umsatz sinkt stark – Margen retten vorerst Bilanz

Trotz des Umsatzdrucks verbesserte HelloFresh die Profitabilität: Das bereinigte EBITDA stieg auf 422,8 Mio. Euro (berichtet plus 5,8 Prozent; währungsbereinigt rund +14 Prozent). Treiber war vor allem das Kochboxen-Geschäft, das seine AEBITDA‑Marge um 3,7 Prozentpunkte auf 13,5 Prozent anhob. Das RTE-Geschäft bleibt dagegen belastet und weist für 2025 eine negative AEBITDA‑Marge von −1,2 Prozent auf; operative und regulatorische Probleme in den USA hatten hier im ersten Halbjahr Spuren hinterlassen.

HelloFresh hat die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigt und Anleger enttäuscht: Währungsbereinigt ging der Konzernumsatz um 9 Prozent auf rund 6,8 Mrd. Euro zurück. Besonders betroffen ist das Kernsegment Kochboxen, dessen Umsatz währungsbereinigt um 12,7 Prozent nachgab; das RTE-Geschäft (Fertiggerichte) verzeichnete mit −1,4 Prozent nur einen moderaten Rückgang. Die Aktie brach am Mittwoch um mehr als zehn Prozent ein und touchierte ein Rekordtief von 4,06 Euro.

HelloFresh hebt Fortschritte beim Effizienzprogramm hervor: Rund 80 Prozent der Maßnahmen sind umgesetzt, bislang wurden Einsparungen von etwa 160 Mio. Euro erzielt, für 2026 werden zusätzliche jährliche Einsparungen von rund 140 Mio. Euro erwartet. Gleichzeitig investiert die Gruppe stärker in Produktverbesserungen („The Refresh“): Die Rezeptvielfalt wurde ausgebaut, erste Indikatoren wie ein höherer Nettoumsatz pro Neukunde nach 20 Wochen deuten auf eine bessere Kundenbindung hin. Das Management finanziert die Investitionen primär aus Effizienzgewinnen und moderaten Preiserhöhungen.

Für 2026 gibt HelloFresh eine verhaltene Prognose: Ein währungsbereinigter Umsatzrückgang von 3 bis 6 Prozent und ein AEBITDA zwischen 375 Mio. und 425 Mio. Euro. Als Hauptgründe nennt das Unternehmen anhaltende Nachwirkungen aus dem RTE‑Geschäft, Marktanpassungen und einmalige Belastungen durch extremes Winterwetter im Jahresbeginn.

Die operative Lage zeigt Schwächen: Bestellungen und Mahlzeiten sanken 2025 jeweils um rund zwölf Prozent; Nordamerika war besonders betroffen. Die Liquiditätsposition hat sich trotz positivem Free Cashflow (18,9 Mio. Euro) verschlechtert (Kassenbestand 211,1 Mio. Euro).

Fazit für Anleger: HelloFresh hat seine Marge stabilisiert und zeigt Kostendisziplin, doch die Umsatztrends bleiben fragil. Kurzfristig dürften Wetter, die Normalisierung des RTE‑Geschäfts und das Tempo der Umsatzrückkehr über die Kursentwicklung entscheiden. Analysten bleiben gespalten (DZ Bank „Halten“ bei 5 Euro, Jefferies „Kaufen“ bei 8,70 Euro). Investoren sollten zudem die geplanten Marktaustritte in Italien und Spanien, die moderate Erhöhung des Produktinvestitionsprogramms sowie Tempo und Nachhaltigkeit der Effizienzmaßnahmen beobachten. Ein positives Zeichen ist die Rückkehr in den positiven Free‑Cashflow, doch die deutlich reduzierte Barreserve erhöht die Sensitivität gegenüber externen Schocks. Kurz: Operative Disziplin ist vorhanden, der Umsatzhebel bleibt aber kritisch. Aktienkurs und Quartalsmeldungen werden kurzfristig richtungsweisend bleiben müssen.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 3,837EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.