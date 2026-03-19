    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Evotec erhält 10 Mio. $ von Bristol Myers B. nach Start klinischer Studie

    Evotec erzielt einen wichtigen Erfolg in der Onkologie: Eine neue klinische Studie mit einem innovativen Molecular-Glue-Wirkstoff löst eine Millionen-Meilensteinzahlung aus.

    Evotec erhält 10 Mio. $ von Bristol Myers B. nach Start klinischer Studie
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec erhält eine Meilensteinzahlung in Höhe von 10 Mio. $ von Bristol Myers Squibb nach dem Start einer klinischen Studie mit dem Wirkstoff BMS-986506 zur Behandlung des fortgeschrittenen klarzelligen Nierenzellkarzinoms.
    • Die klinische Studie markiert den Eintritt der Evotec-BMS-Onkologieplattform in die klinische Entwicklung und ist ein bedeutender Fortschritt in der Protein-Degradation-Partnerschaft.
    • BMS-986506 ist ein CELMoD‑Wirkstoff, der auf der sogenannten Molecular-Glue-Technologie basiert, um krankheitsrelevante Proteine gezielt abzubauen.
    • Evotec nutzt in der Entwicklung modernste Multi-Omics-Screening- und KI-gestützte Datenanalyseplattformen, um neue Wirkstoffkandidaten zu identifizieren und zu optimieren.
    • Die Partnerschaft zwischen Evotec und Bristol Myers Squibb besteht seit 2018 und zielt auf die Entwicklung von Molecular-Glue-Degradern für verschiedene therapeutische Bereiche, insbesondere in der Onkologie.
    • Molecular Glues sind Verbindungen, die durch Wechselwirkungen zwischen einer E3-Ubiquitin-Ligase und einem Zielprotein den Abbau des Proteins auslösen, was das Spektrum der medikamentös behandelbaren Proteine erheblich erweitert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3340EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,86 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,3400EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).


    Evotec

    +1,19 %
    -2,72 %
    -31,81 %
    -17,10 %
    -35,44 %
    -76,51 %
    -85,79 %
    +32,14 %
    -70,90 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Evotec erhält 10 Mio. $ von Bristol Myers B. nach Start klinischer Studie Evotec erzielt einen wichtigen Erfolg in der Onkologie: Eine neue klinische Studie mit einem innovativen Molecular-Glue-Wirkstoff löst eine Millionen-Meilensteinzahlung aus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     