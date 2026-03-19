Evotec erhält 10 Mio. $ von Bristol Myers B. nach Start klinischer Studie
Evotec erzielt einen wichtigen Erfolg in der Onkologie: Eine neue klinische Studie mit einem innovativen Molecular-Glue-Wirkstoff löst eine Millionen-Meilensteinzahlung aus.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec erhält eine Meilensteinzahlung in Höhe von 10 Mio. $ von Bristol Myers Squibb nach dem Start einer klinischen Studie mit dem Wirkstoff BMS-986506 zur Behandlung des fortgeschrittenen klarzelligen Nierenzellkarzinoms.
- Die klinische Studie markiert den Eintritt der Evotec-BMS-Onkologieplattform in die klinische Entwicklung und ist ein bedeutender Fortschritt in der Protein-Degradation-Partnerschaft.
- BMS-986506 ist ein CELMoD‑Wirkstoff, der auf der sogenannten Molecular-Glue-Technologie basiert, um krankheitsrelevante Proteine gezielt abzubauen.
- Evotec nutzt in der Entwicklung modernste Multi-Omics-Screening- und KI-gestützte Datenanalyseplattformen, um neue Wirkstoffkandidaten zu identifizieren und zu optimieren.
- Die Partnerschaft zwischen Evotec und Bristol Myers Squibb besteht seit 2018 und zielt auf die Entwicklung von Molecular-Glue-Degradern für verschiedene therapeutische Bereiche, insbesondere in der Onkologie.
- Molecular Glues sind Verbindungen, die durch Wechselwirkungen zwischen einer E3-Ubiquitin-Ligase und einem Zielprotein den Abbau des Proteins auslösen, was das Spektrum der medikamentös behandelbaren Proteine erheblich erweitert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3340EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,86 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,3400EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.810,06PKT (-0,54 %).
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