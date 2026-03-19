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    SGL Carbon: Restrukturierung sichert Prognose & schafft Wachstumsbasis

    SGL Carbon blickt auf ein Jahr tiefgreifender Umbrüche: Umsatzrückgang, Restrukturierung und dennoch solides EBITDA sowie stabile Finanzbasis prägen das Geschäftsjahr 2025.

    SGL Carbon: Restrukturierung sichert Prognose & schafft Wachstumsbasis
    Foto: SGL Carbon
    • Das bereinigte EBITDA von SGL Carbon lag 2025 bei 135,0 Mio. €, innerhalb der Prognose von 130 bis 150 Mio. €
    • Der Konzernumsatz sank 2025 um 17,2 % auf 850,2 Mio. €, hauptsächlich aufgrund der Restrukturierung im Bereich Carbon Fibers und schwacher Nachfrage in wichtigen Märkten
    • Die Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere im Geschäftsbereich Carbon Fibers, führten zu einer Verbesserung des EBITDA in diesem Segment auf 14,1 Mio. €
    • Für 2026 erwartet SGL Carbon einen Umsatz zwischen 720 und 770 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von 110 bis 130 Mio. €, bei weiterhin unsicheren Marktbedingungen
    • Die Strategie „SGL Growth 2030“ fokussiert auf Marktdurchdringung, Ausbau neuer Wachstumssegmente (z.B. Energie, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt) und Produktinnovationen
    • Trotz negativer Ergebnisse und Restrukturierung bleibt die Eigenkapitalquote mit 39,2 % stabil, und der Free Cashflow ist mit 37,0 Mio. € nahezu konstant, was die Finanzstabilität unterstreicht

    Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis 2025, Geschäftsbericht 2025, Investor Relations Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,14 % im Minus.
    18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5400EUR das entspricht einem Plus von +0,14 % seit der Veröffentlichung.


    SGL Carbon

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    ISIN:DE0007235301WKN:723530





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