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    UBS stuft Bayer auf "Buy" – bis 30% Aufwärtspotenzial, Ziel 52€

    UBS stuft Bayer auf Buy – bis 30% Aufwärtspotenzial, Ziel 52€
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Die UBS sieht nach der jüngsten Kurskorrektur wieder Aufwärtspotenzial bei Bayer und hat die Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hochgestuft sowie das Kursziel von 48 auf 52 Euro angehoben. Die Begründung der Schweizer Bank kombiniert Fortschritte im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit mit positiven operativen Aussichten im Pharmageschäft und der jüngsten Schwäche des Papiers. An der Börse reagierten Anleger prompt: Bayer war am Montag einer der stärksten DAX-Werte und kletterte um mehr als drei Prozent in Richtung 40-Euro-Marke.

    Zentral für die Neubewertung ist laut UBS die vorläufige gerichtliche Zustimmung für einen Vergleich im Glyphosat-Streit. Entscheidend sei nun die Opt-out-Frist am 4. Juni, die vor einer erwarteten Entscheidung des US Supreme Court Ende Juni liege. Weil Kläger sich vor dem Richterspruch festlegen müssten, erhöhe eine kürzere Frist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mehr Betroffene für den Vergleich entschieden — und damit die Rechtsunsicherheit für Bayer deutlich verringert.

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    Operativ stuft UBS Bayer ebenfalls robuster ein als viele Anleger: Die wichtigsten Pharmatreiber Nubeqa und Kerendia sollten dem Konzern weiter deutliches Wachstum bringen. Zusätzlich könnten Produkte wie der Gerinnungshemmer Asundexian und das Menopause-Medikament Lynkuet mittelfristig weitere Umsatz- und Margenimpulse liefern. Im Agrargeschäft erwartet die Bank für 2026 zwar ein Übergangsjahr, sieht aber Chancen auf Margenverbesserungen durch Portfolio-Straffung und neue Pflanzenschutzlösungen.

    In einer Szenarioanalyse beziffert UBS den fairen Wert für Bayer je nach Ausgang des Glyphosat-Streits zwischen 35 und 60 Euro; das Basisszenario liegt bei 52 Euro, was vom aktuellen Kursniveau noch rund 30 Prozent Aufwärtspotenzial bedeutet. Barclays bleibt derweil bei „Overweight“ mit 48 Euro Kursziel, während LYNX vor geopolitischen Risiken etwa durch den Iran-Konflikt warnt. Parallel meldete Bayer positive Studiendaten zu Finerenon (Phase III), womit ein weiterer klinischer Erfolg die Unternehmensstory stützen könnte.

    UBS behält allerdings einen Konglomeratsabschlag von 25 Prozent in ihrer Bewertung und geht davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie auf Sicht von zwölf Monaten mindestens sechs Prozent über der von ihr erwarteten Marktrendite liegen wird. Die Analysten verweisen zudem auf die jüngste Kursdynamik: Bayer hatte im vergangenen Monat rund 15 Prozent verloren, was die relative Bewertungsattraktivität erhöhe. Als kurzfristige Zeithorizonte gelten die mündliche Verhandlung am Supreme Court am 27. April und die anschließende Entscheidungswelle Ende Juni; bis dahin bleibt die Aktie sensitiv gegenüber juristischen und geopolitischen Nachrichten. Die Marktmeinung bleibt daher geteilt.



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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 38,79EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



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