Gewinn vervielfacht: Springer Nature glänzt mit Open Access & KI

Besonders auffällig ist die Dynamik im Open-Access-Geschäft: Mehr als 53 Prozent der primären Forschungsartikel erscheinen inzwischen frei zugänglich, die Zahl der publizierten Beiträge stieg im Portfolio insgesamt um mehr als 12 Prozent, in Full-Open-Access-Zeitschriften sogar um etwa 25 Prozent. Springer Nature hat seine Position durch fast 100-prozentige Vertragsverlängerungsraten und 19 neue transformative Vereinbarungen ausgebaut; insgesamt bestehen nun 85 solcher Abkommen, die mehr als 4.000 Institutionen abdecken. Diese Struktur liefert planbare Erlöse und stärkt das Geschäftsmodell gegen kurzfristige Marktverwerfungen.

Springer Nature startet das zweite Börsenjahr mit eindrucksvollen Zahlen und einem optimistischen Ausblick. Der Wissenschaftsverlag meldete für 2025 einen Umsatzanstieg auf 1,93 Milliarden Euro (2024: 1,85 Mrd.) und einen deutlichen Ergebnisaufschwung: Das auf Aktionäre entfallende Ergebnis vervielfachte sich auf rund 356 Millionen Euro, während das bereinigte Betriebsergebnis auf 543,6 Millionen Euro zulegte. Treiber bleibt das Forschungsgeschäft, wo das Segment Research mit Erlösen von 1,517 Milliarden Euro ein organisches Umsatzwachstum von 7,4 Prozent erzielte.

Finanziell wirkt der Konzern stabil: Der Free Cashflow verbesserte sich um 79 Millionen auf 298 Millionen Euro, die Nettoverschuldung sank um 0,4 Milliarden auf 1,2 Milliarden Euro, der Verschuldungsgrad liegt bei 1,7x. Vorstand und Finanzvorstand schlagen eine Dividende von 0,83 Euro je Aktie vor, das entspricht einer Rendite von rund 5,5 Prozent. Einmalige positive Effekte im Finanzergebnis trugen ebenfalls zum Ergebnisanstieg bei; das bereinigte Periodenergebnis je Aktie liegt bei 1,93 Euro.

Strategisch setzt Springer Nature auf Technologie und KI: KI-gestützte Tools sollen Publikationsprozesse effizienter machen, Qualität und Integrität sichern und neue Erlösquellen eröffnen – etwa über Datenlizenzen wie ARC3 oder Assistenztools für Forschende. Insofern könnte die Debatte um KI nicht nur Risiken, sondern substanzielle Chancen für den Verlag bedeuten, da geprüfte Forschungsdaten ein begehrter Input für viele Anwendungen sind.

Die Börse reagierte vorbörslich positiv: Die Aktie sprang zeitweise um rund 7–8 Prozent, blieb aber auf Sicht von sechs Monaten deutlich im Minus. Analysten wie Goldman Sachs sehen den Ausblick für 2026 (organisches Umsatzwachstum von 5–6% und 30 Basispunkte Margenverbesserung) als leicht über den Konsens erwartend und bestätigen positive Einschätzungen. Insgesamt präsentiert sich Springer Nature robust positioniert: solide Zahlen, klarer Wachstumspfad im OA-Geschäft und ein glaubwürdiger Einsatz von Technologie – dennoch dürften Anleger kurzfristig die KI-Debatten und konjunkturelle Risiken weiter im Blick behalten.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 17,60EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.