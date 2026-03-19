JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Gewinne ab 2027 mit einer Ausschüttungsquote von 60 bis 80 Prozent verbunden seien, erwarte er eine attraktive Dividendenrendite von 4 Prozent bei guter Berechenbarkeit des künftigen Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstums, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Das niedrigere Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers begründete der Experte mit höheren Investitionen im vergangenen Jahr und einem langsameren Wachstum im Retail-Segment./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 76,78EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00 € , was eine Steigerung von +23,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer