JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Da die Gewinne ab 2027 mit einer Ausschüttungsquote von 60 bis 80 Prozent verbunden seien, erwarte er eine attraktive Dividendenrendite von 4 Prozent bei guter Berechenbarkeit des künftigen Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstums, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Das niedrigere Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers begründete der Experte mit höheren Investitionen im vergangenen Jahr und einem langsameren Wachstum im Retail-Segment./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 76,78EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 100
Währung: EUR
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