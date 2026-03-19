Sartorius peilt Biotech-Boom an - Aktie klettert, Analysten sehen bis 60%

Analysten sehen neben dem Wachstumsspielraum besonders Potenzial durch operative Verbesserungen. Jefferies-Analyst James Vane-Tempest bewertet das Unternehmen weiterhin mit „Buy“ und nennt ein Kursziel von 295 Euro für die Stammaktie, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent entspricht. Für die Tochter Sartorius Stedim Biotech sieht Jefferies sogar rund 60 Prozent Kurspotenzial. Entscheidend bleibe jedoch, ob Sartorius die angekündigten Effizienz- und Innovationsprogramme tatsächlich umsetzt.

Sartorius hat auf seinem Kapitalmarkttag in Göttingen neue mittelfristige Ziele vorgelegt und damit eine Neubewertung durch Analysten ausgelöst. Vorstandschef Michael Grosse skizzierte eine strategische Ausrichtung, die stärker auf das Wachstum der globalen Biotech-Industrie setzt. Das Management peilt ab 2027 ein organisches Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent jährlich an – damit übertrifft Sartorius die erwartete Marktentwicklung von rund 7 bis 9 Prozent leicht, signalisiert aber zugleich eine moderate Dämpfung gegenüber früheren Ambitionen. An der Börse wurden die Signale dennoch positiv aufgenommen: Die Aktie legte am Dienstag mehr als fünf Prozent zu und war größter Gewinner im MDAX.

Die Hauptwachstumstreiber sollen aus der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) kommen, die Vane-Tempest mit bis zu 12 Prozent jährlichem Wachstum als Treiber einstuft. Das Laborgeschäft (LPS) dürfte dagegen langsamer expandieren. Sartorius erwartet parallel eine kontinuierliche Margensteigerung, bleibt in seinen Margenzielen jedoch konservativ – ein Punkt, den Jefferies als Spielraum für positive Überraschungen durch operative Verbesserungen sieht.

Strategisch setzt Sartorius verstärkt auf neue Technologien: Einweg-Lösungen in der Produktion und Fortschritte in der Zellanalyse stehen ebenso im Fokus wie eine neue Plattform für Zelltherapien, die Produktionskosten senken und Abläufe beschleunigen soll. Operativ sollen kürzere Lieferzeiten, stabilere Lieferketten und vereinfachte Kundenprozesse die Effizienz erhöhen und die Wettbewerbsposition stärken.

Auch andere Institute reagieren gelassen positiv: JPMorgan bestätigte ein „Overweight“-Rating und hielt das Kursziel ebenfalls bei 295 Euro. Die Bank verweist darauf, dass die bis 2030 kommunizierten Ziele moderat unter den Konsenserwartungen für das operative Ergebnis liegen, erwartet jedoch aufgrund der jüngsten Kursverluste eine deutliche positive Marktreaktion.

Fazit: Sartorius präsentiert ein glaubwürdiges, auf Biotech-Wachstum ausgerichtetes Fahrplan mit realistischen Zielen. Anleger und Analysten honorieren die strategische Neuorientierung, doch der langfristige Erfolg hängt maßgeblich von der Umsetzung der Effizienz- und Innovationsmaßnahmen ab. Gelingen diese, sehen Marktbeobachter erhebliches Kurspotenzial; bleiben sie aus, droht Enttäuschung.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 216,8EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.