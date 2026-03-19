Fielmann so günstig wie 2008 – BofA sieht erhebliches Kurspotenzial

Der Konzern, 1972 gegründet und mit rund 1.000 Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie weiteren europäischen Märkten präsent, gilt als Platzhirsch im Optikeinzelhandel und positioniert sich konsequent als Preisführer. Wachstumstreiber sind neben organischem Ausbau die Expansion in die USA und der Einstieg in den Hörgerätemarkt. In den Vereinigten Staaten will Fielmann nach zwei größeren Übernahmen künftig vor allem organisch wachsen und kleinere Zukäufe tätigen; dafür steht ein Budget von rund 350 Millionen US-Dollar bereit, vorgesehen sind etwa zehn Zukäufe im Bereich von 10 bis 60 Millionen US-Dollar, erste Transaktionen werden frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet.

Fielmanns Aktie markiert derzeit ein ungewöhnliches Bewertungsparadox: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 liegt das Papier so günstig wie zuletzt 2008, obwohl operative Kennzahlen und Chancenbild positive Signale senden. Die Bank of America (BofA) sieht hierin vor allem eine Risikoprämie, nicht aber eine strukturelle Schwäche im Geschäftsmodell, und bestätigte deshalb ihre Kaufempfehlung bei leicht angehobenem Kursziel (51 auf 53 Euro). Der Markt habe das Potenzial noch nicht vollständig eingepreist, heißt es in der Analyse.

Finanziell zeichnet die BofA ein konstruktives Bild: Die bereinigte EBITDA-Marge soll mittelfristig von aktuell etwa 23–24 Prozent auf rund 25 Prozent bis 2030 steigen. Die Bruttomarge ist mit knapp 80 Prozent bereits hoch und bietet nur begrenzten Spielraum; Einsparpotenzial sieht die Bank vor allem bei den Personalkosten. Automatisierung bei Sehstärkenmessung und flexiblere Arbeitszeitmodelle könnten den Personalaufwand als Umsatzanteil mittelfristig von über 44 Prozent auf unter 40 Prozent drücken. BofA taxiert den Umsatz für 2026 auf rund 2,57 Milliarden Euro und bestätigt das ambitionierte Ziel von vier Milliarden Euro bis 2030 (jährliches Wachstum rund zehn bis elf Prozent) als erreichbar.

Die Bewertung bleibt trotz positiver Fundamentaldaten moderat: Im Branchenvergleich liegt das KGV leicht unter dem Durchschnitt vergleichbarer Konsumgüterwerte. Marktreaktion: Die BofA-Empfehlung trieb den Kurs intraday um teils mehr als sechs Prozent nach oben, zeitweise lag eine technische Hürde bei rund 45 Euro.

Fazit: Für Investoren ergibt sich hier eine klassische Gegenposition: Niedrige Bewertung trifft auf solides, aber ambitioniertes Wachstumsszenario. Die Chance liegt in Margenverbesserungen und internationaler Expansion; das Risiko in der Umsetzung — vor allem in den USA — sowie in der Frage, ob operative Einsparungen tatsächlich in vollem Umfang realisiert werden.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 44,25EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.