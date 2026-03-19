    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutz AktievorwärtsNachrichten zu Deutz
    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Knappe 3%-Schwellen bei DEUTZ: BlackRock & DWS sorgen für Unruhe

    Knappe 3%-Schwellen bei DEUTZ: BlackRock & DWS sorgen für Unruhe
    Foto: DEUTZ AG

    DEUTZ AG steht im Fokus kurzfristiger Positionsverschiebungen großer Asset Manager: In mehreren Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG meldeten BlackRock, Inc. und DWS Investment GmbH Mitte März Änderungen ihrer Anteile an dem Kölner Motorenhersteller. Die Bekanntgaben, übermittelt via EQS, betreffen kleinvolumige, aber marktrelevante Schwellenbewegungen um die Drei-Prozent-Marke.

    Zeitliche Abfolge und Zahlen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutz AG!
    Long
    8,99€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 13,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    10,07€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    - BlackRock meldete, dass es am 11. März 2026 einen Anteil von 3,12% an den Stimmrechten hielt, entsprechend 4.757.651 zugerechneten Aktien (Mitteilung veröffentlicht am 16.03.2026). In einer weiteren Meldung vom 18.03.2026 wies BlackRock für den 12. März 2026 einen reduzierten Anteil von 2,81% (4.290.386 Aktien) aus. Zusätzlich bezifferte BlackRock Instrumente in Form von Contracts for Difference (CFD) mit 12.314 Stimmrechten (0,01%), so dass sich inklusive Instrumenten kurzzeitig 2,82–3,13% ergeben konnten.

    - DWS Investment GmbH informierte am 18.03.2026 über eine Schwellenberührung zum 13. März 2026: Ihr Anteil sank auf 2,80% (4.271.652 Aktien). In der vorherigen Mitteilung war DWS noch mit 3,38% gemeldet. Als Grund nennt DWS „equity collateral returned“ – die Rückgabe von Sicherheiten durch Übertragung des Eigentums.

    Grundlagen und formale Hinweise

    Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte bei DEUTZ beträgt 152.638.105. Beide Mitteilungspflichtigen betonen, dass keine Beherrschungsverhältnisse zu anderen stimmrechtsrelevanten Gesellschaften bestehen. BlackRock führt zudem umfangreich seine Tochterstruktur an, ohne dass hieraus eine Zurechnung über 3% hervorgeht. Die Meldungen dokumentieren sowohl direkte und zugerechnete Stimmrechte als auch instrumentelle Positionen gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

    Einordnung und Auswirkungen

    Die Bewegungen spiegeln nicht notwendigerweise strategische Übernahmen oder abgestimmte Aktionärsaktivitäten, sondern lassen sich plausibel durch kurzfristige Portfolioanpassungen, Besicherungs- und Rückabwicklungsprozesse (Securities Lending, Collateral-Transfers) erklären. Für die Unternehmensführung und die übrigen Aktionäre sind die Schwankungen derzeit ohne unmittelbare governance-relevante Folgen, da die Schwellen vielfach knapp unterschritten bzw. überschritten wurden und keine Kontrollverhältnisse begründet werden. Für Investoren bedeuten solche Meldungen jedoch wichtige Transparenzhinweise auf Liquiditäts- und Absicherungsflüsse institutioneller Investoren, die kurzfristig Aktienkursvolatilität auslösen können.



    Deutz

    -1,50 %
    -10,16 %
    -17,99 %
    +14,17 %
    +10,52 %
    +77,00 %
    +55,95 %
    +152,12 %
    -48,65 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 9,545EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Knappe 3%-Schwellen bei DEUTZ: BlackRock & DWS sorgen für Unruhe DEUTZ AG steht im Fokus kurzfristiger Positionsverschiebungen großer Asset Manager: In mehreren Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG meldeten BlackRock, Inc. und DWS Investment GmbH Mitte März Änderungen ihrer Anteile an dem Kölner …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     