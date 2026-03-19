Knappe 3%-Schwellen bei DEUTZ: BlackRock & DWS sorgen für Unruhe

DEUTZ AG steht im Fokus kurzfristiger Positionsverschiebungen großer Asset Manager: In mehreren Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG meldeten BlackRock, Inc. und DWS Investment GmbH Mitte März Änderungen ihrer Anteile an dem Kölner Motorenhersteller. Die Bekanntgaben, übermittelt via EQS, betreffen kleinvolumige, aber marktrelevante Schwellenbewegungen um die Drei-Prozent-Marke.

- BlackRock meldete, dass es am 11. März 2026 einen Anteil von 3,12% an den Stimmrechten hielt, entsprechend 4.757.651 zugerechneten Aktien (Mitteilung veröffentlicht am 16.03.2026). In einer weiteren Meldung vom 18.03.2026 wies BlackRock für den 12. März 2026 einen reduzierten Anteil von 2,81% (4.290.386 Aktien) aus. Zusätzlich bezifferte BlackRock Instrumente in Form von Contracts for Difference (CFD) mit 12.314 Stimmrechten (0,01%), so dass sich inklusive Instrumenten kurzzeitig 2,82–3,13% ergeben konnten.

- DWS Investment GmbH informierte am 18.03.2026 über eine Schwellenberührung zum 13. März 2026: Ihr Anteil sank auf 2,80% (4.271.652 Aktien). In der vorherigen Mitteilung war DWS noch mit 3,38% gemeldet. Als Grund nennt DWS „equity collateral returned“ – die Rückgabe von Sicherheiten durch Übertragung des Eigentums.

Grundlagen und formale Hinweise

Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte bei DEUTZ beträgt 152.638.105. Beide Mitteilungspflichtigen betonen, dass keine Beherrschungsverhältnisse zu anderen stimmrechtsrelevanten Gesellschaften bestehen. BlackRock führt zudem umfangreich seine Tochterstruktur an, ohne dass hieraus eine Zurechnung über 3% hervorgeht. Die Meldungen dokumentieren sowohl direkte und zugerechnete Stimmrechte als auch instrumentelle Positionen gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

Einordnung und Auswirkungen

Die Bewegungen spiegeln nicht notwendigerweise strategische Übernahmen oder abgestimmte Aktionärsaktivitäten, sondern lassen sich plausibel durch kurzfristige Portfolioanpassungen, Besicherungs- und Rückabwicklungsprozesse (Securities Lending, Collateral-Transfers) erklären. Für die Unternehmensführung und die übrigen Aktionäre sind die Schwankungen derzeit ohne unmittelbare governance-relevante Folgen, da die Schwellen vielfach knapp unterschritten bzw. überschritten wurden und keine Kontrollverhältnisse begründet werden. Für Investoren bedeuten solche Meldungen jedoch wichtige Transparenzhinweise auf Liquiditäts- und Absicherungsflüsse institutioneller Investoren, die kurzfristig Aktienkursvolatilität auslösen können.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 9,545EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.