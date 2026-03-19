Morgan Stanley & JPMorgan drücken Beiersdorf — Nivea-Turnaround in Frage

Morgan Stanleys herabgesetztes Kursziel und JP Morgans Abwertung haben bei Beiersdorf eine deutliche Marktdiskussion ausgelöst. Die US-Investmentbank Morgan Stanley reduzierte das Kursziel von 84 auf 77 Euro und stufte die Aktie von „Equal-weight“ auf „Underweight“ herab. Analystin Tilly Eno begründet dies mit anhaltenden Problemen rund um die Nivea-Marke: Ein Turnaround sei weder einfach noch kurzfristig zu bewältigen, weshalb Korrekturrisiken gegenüber der Konsumbranche überwiegen und die mittelfristigen Gewinnaussichten kritisch gesehen werden. Kurz darauf senkte auch JPMorgan das Kursziel von 105 auf 90 Euro und dekotierte die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“. Analystin Celine Pannuti zog ein gemischtes Fazit der Berichtssaison der Konsumgüterbranche: Während die Ergebnisse vieler Unternehmen positiv überraschten, enttäuschte Beiersdorf bei den Ausblicken, was die Skepsis der Investoren gegenüber einem raschen Nivea-Turnaround widerspiegelt.

Die Reaktionen am Markt sind nachvollziehbar: Kursverluste reflektieren sowohl operative Unsicherheiten als auch die vorsichtigen Prognosen der Analysten. Gleichzeitig gibt es aufseiten der Anleger Gegenargumente, die die Aktienstory weiterhin attraktiv finden. Privatanleger verweisen auf die starke Bilanz — quasi schuldenfrei, hohe Finanzmittel — und auf konsequente Kapitalrückflüsse an Aktionäre: In den letzten beiden Jahren habe Beiersdorf jeweils über 700 Mio. Euro an Ausschüttungen und Rückkäufen getätigt, wobei rund 500 Mio. über Aktienrückkaufprogramme liefen. Die Dividendenquote liegt laut Kommentaren aktuell bei knapp 22 % des EPS, was kritisiert wird, gleichzeitig aber durch hohe Rückkäufe und einen substantiellen Barbestand von etwa 4 Mrd. Euro kompensiert werden könne. Auf Basis von 20 Euro Cash je Aktie und geschätzten 2025-Earnings ergibt sich für einige Anleger ein Kurs-Gewinn-Verhältnis um 14, was als Einstiegslevel interpretiert wird.

Marktteilnehmer heben die Marke Nivea, breite Produktpalette und Kundenloyalität als mittelfristige Stärken hervor; zugleich stehen operative Risiken wie Marken- oder Produktprobleme, geopolitische Effekte (z. B. Iran-Abschläge) und ein unsicherer makroökonomischer Rahmen im Raum. Fazit: Analysten bleiben kurzfristig skeptisch und sehen begründete Bewertungs- und Ergebnisrisiken. Für Value-getriebene Anleger könnten das starke Bilanzbild, Rückkaufprogramme und Markenstärke als Chance gelten — unter der Voraussetzung, dass Beiersdorf den angekündigten Turnaround tatsächlich nachhaltig umsetzt.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 73,64EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.