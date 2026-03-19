Öl über 100$ & Iran-Spannungen bringen Dax ins Wanken

Für den Dax bedeutet das erhöhte Risiko neue Rückschläge: Brokerquotierungen von IG lagen im Vorfeld der Xetra-Sitzungen zwischen etwa 23.124 und 23.840 Punkten, was die hohe Volatilität unterstreicht. Nach einem anfänglichen Wochenaufschwung pendelte der Leitindex zwischen Erholungsversuchen und deutlichen Kursverlusten; zeitweise drohte das Niveau um 23.000 Punkte erneut in Reichweite zu geraten. Technische Beobachter achten auf die exponentielle 200-Tage-Linie, die bei rund 23.866 Punkten verläuft und als wichtiger Trendindikator fungiert.

Die deutschen Aktienmärkte zeigen sich in dieser Woche von geopolitischen Spannungen und schwankenden Rohstoffpreisen geprägt. Im Vordergrund steht die erneute Ölpreisrallye: Brent notiert zeitweise wieder deutlich über 100 US-Dollar (zwischen rund 101 und 112 Dollar), nachdem die Sorte in Folge des Iran-Konflikts Anfang der Woche kurzfristig fast 120 Dollar erreicht hatte. Marktbeobachter sehen in dem Anstieg vor allem ein Risiko für Wachstum und Inflation, weil höhere Energiepreise Konsumenten- und Unternehmensausgaben belasten und die Teuerungsrate stützen können.

Treiber der Nervosität sind die Eskalationstendenzen im Nahen Osten: Iranische Offizielle sprechen von einer „neuen Eskalationsstufe“ und rechtfertigen Angriffe auf Energieinfrastruktur in der Region, wodurch auch die strategisch wichtige Straße von Hormus weiter in den Fokus rückt. Solche Entwicklungen befeuern Risikoaufschläge im Ölmarkt und verschieben die Erwartungshaltung der Investoren hinsichtlich der Inflation und der Geldpolitik.

Die Notenbanken geben den Märkten zusätzliche Orientierung: Die US-Notenbank hielt die Zinsen erwartungsgemäß stabil, was als „falkenhaft“ interpretiert wurde – also als hartnäckiges Festhalten an restriktiver Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung. Am Wochenende stehen weitere geldpolitische Entscheidungen an, darunter von EZB und Bank of England, wobei auch hier ein zunächst abwartender Kurs erwartet wird.

Neben institutionellen Reaktionen bleibt die Handelsaktivität in Online-Foren lebhaft: Privatanleger diskutieren kurzfristige Tradingideen, Range- und Wellenstrategien sowie Optionsgeschäfte; Ziele für kurzfristige Erholungen werden teils optimistisch bei 23.700 bis 24.100 Punkten gesehen, zugleich wird vor dem großen Verfall am Freitag und der möglichen Iran-Überraschung gewarnt. Insgesamt dominiert ein Bild erhöhter Unsicherheit: Fundamentale Risiken in Verbindung mit technischen Schwellen sorgen für eine fragile Marktlage, in der schnelle Stimmungswechsel möglich sind.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 23.133PKT auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.