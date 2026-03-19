Newron stärkt Führung – EIB gewährt Zahlungsaufschub bis 2028

Newron Pharmaceuticals hat binnen weniger Tage zwei strategisch relevante Entscheidungen kommuniziert, die sowohl die Unternehmensführung als auch die Bilanzrisiken adressieren: Für die Hauptversammlung am 23. April 2026 schlägt der Verwaltungsrat zwei neue unabhängige, nicht-exekutive Mitglieder vor, während gleichzeitig eine Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Verlängerung von Rückzahlungsfristen für ausstehende Tranchen aus dem Finanzierungsvertrag von 2018 angekündigt wurde.

Im Management- und Governance-Bereich treten mit Patrick Langlois und Gründer Luca Benatti zwei langjährige Aufsichtsratsmitglieder nicht zur Wiederwahl an. Langlois gehörte dem Gremium 18 Jahre an; Benatti, maßgeblich an der Entwicklung des Parkinson-Medikaments Xadago beteiligt, war 14 Jahre nicht-exekutives Mitglied. Als Nachfolger nominiert Newron Dr. George Garibaldi, ein erfahrener ZNS-Experte mit über 30 Jahren in Pharma und Biotech, sowie Paolo Zocchi, ein Kapitalmarkt- und Restrukturierungsexperte mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bei Ernst & Young und in Börsengängen. Vorstandschef Chris Martin betont, die neuen Kandidaten würden die bestehende Expertise sinnvoll ergänzen. Die endgültige Tagesordnung der Generalversammlung und die Jahresergebnisse 2025 samt Ausblick sollen am 24. März veröffentlicht werden – ein relevanter Zeitpunkt für Aktionäre, um über die Neubesetzung und strategische Ausrichtung abzustimmen.