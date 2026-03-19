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    Newron stärkt Führung – EIB gewährt Zahlungsaufschub bis 2028

    Newron stärkt Führung – EIB gewährt Zahlungsaufschub bis 2028
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Newron Pharmaceuticals hat binnen weniger Tage zwei strategisch relevante Entscheidungen kommuniziert, die sowohl die Unternehmensführung als auch die Bilanzrisiken adressieren: Für die Hauptversammlung am 23. April 2026 schlägt der Verwaltungsrat zwei neue unabhängige, nicht-exekutive Mitglieder vor, während gleichzeitig eine Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) zur Verlängerung von Rückzahlungsfristen für ausstehende Tranchen aus dem Finanzierungsvertrag von 2018 angekündigt wurde.

    Im Management- und Governance-Bereich treten mit Patrick Langlois und Gründer Luca Benatti zwei langjährige Aufsichtsratsmitglieder nicht zur Wiederwahl an. Langlois gehörte dem Gremium 18 Jahre an; Benatti, maßgeblich an der Entwicklung des Parkinson-Medikaments Xadago beteiligt, war 14 Jahre nicht-exekutives Mitglied. Als Nachfolger nominiert Newron Dr. George Garibaldi, ein erfahrener ZNS-Experte mit über 30 Jahren in Pharma und Biotech, sowie Paolo Zocchi, ein Kapitalmarkt- und Restrukturierungsexperte mit mehr als 35 Jahren Erfahrung bei Ernst & Young und in Börsengängen. Vorstandschef Chris Martin betont, die neuen Kandidaten würden die bestehende Expertise sinnvoll ergänzen. Die endgültige Tagesordnung der Generalversammlung und die Jahresergebnisse 2025 samt Ausblick sollen am 24. März veröffentlicht werden – ein relevanter Zeitpunkt für Aktionäre, um über die Neubesetzung und strategische Ausrichtung abzustimmen.

    Finanzpolitisch vereinbarte Newron mit der EIB eine Verlängerung der Laufzeit aller ausstehenden Tranchen bis zum 28. Juni 2028; die Anpassung steht noch unter dem Vorbehalt endgültiger Verträge. CFO Roberto Galli bezeichnete die Flexibilität als Unterstützung, um Rückzahlungsfristen an den wahrscheinlichen Zeitplan für wichtige klinische Meilensteine des Leitwirkstoffs Evenamide anzupassen. Evenamide, ein First‑in‑Class Glutamat‑Modulator, befindet sich im globalen zulassungsrelevanten Phase‑III‑Programm ENIGMA‑TRS zur Behandlung behandlungsresistenter Schizophrenie; positive Phase‑III‑Ergebnisse wären entscheidend für Umsatzperspektiven und Finanzierungsbedarf.

    Aus Investorenperspektive sind beide Mitteilungen positiv zu werten: Die Gouvernanzverstärkung bringt pharma‑ und kapitalmarkterfahrene Köpfe an Bord, die EIB‑Einigung reduziert kurzfristigen Refinanzierungsdruck. Allerdings sind die Vereinbarungen noch nicht endgültig und der Erfolg von Evenamide weiterhin unsicher – klinische Ergebnisse, Zulassungen und Marktakzeptanz bleiben zentrale Werttreiber. Marktteilnehmer sollten die finale Dokumentation der EIB‑Anpassung, die Ergebnisse der Hauptversammlung am 23. April sowie die am 24. März angekündigten Jahreszahlen und den Ausblick genau beobachten.



    Newron Pharmaceuticals

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    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18

    Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 16,87EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



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