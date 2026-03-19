Kursziel gekappt – Energiekontor trotzt Gegenwind mit Mega-Ausbau

Zeitgleich meldet Energiekontor den erfolgreichen Financial Close für das Repowering-Projekt Donstorf. Der Standort in Eydelstedt (Landkreis Diepholz, Niedersachsen) soll vier Vestas-Anlagen vom Typ V172 mit je 7,2 MW (insgesamt rund 29 MW) erhalten; die Nabenhöhe beträgt 175 Meter, der Rotordurchmesser 172 Meter. Geplanter Betriebsbeginn ist 2028. Ab dem ersten vollen Betriebsjahr wird ein Jahresertrag von etwa 74 GWh erwartet – ausreichend, um rechnerisch über 22.000 Haushalte zu versorgen und rund 56.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Ursprünglich waren sechs Anlagen vorgesehen; zwei wurden an eine Grundstückseigentümergemeinschaft übertragen.

Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor der Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 deutlich von 106 auf 74 Euro reduziert, die Anlageempfehlung aber unverändert auf „Buy“ belassen. Analyst Philipp Kaiser betont zwar die intakte Geschäftsgrundlage des Projektentwicklers für Wind- und Solarparks, sieht aber erhebliche Verschlechterungen im Marktumfeld und in der politischen Rahmenlage, die die Bewertung drücken und die künftige Ertragskraft unsicherer machen.

Energiekontor verfolgt konsequent einen Ausbau des konzerneigenen Bestands: Im laufenden Geschäftsjahr 2026 sollen drei Projekte mit über 120 MW (darunter zwei Solarparks in Mecklenburg‑Vorpommern mit knapp 113 MWp und langfristigen Power‑Purchase‑Agreements sowie eine einzelne Windenergieanlage mit rund 7 MW und EEG‑Zuschlag) in den Eigenbestand überführt werden. Weitere Bauprojekte mit rund 85 MW sind für 2027 geplant. Insgesamt befinden sich derzeit neun Projekte mit über 230 MW im Bau; zusammen mit den in der Pipeline befindlichen Anlagen strebt das Unternehmen einen Eigenparkbestand von mehr als 680 MW an.

Das Unternehmen unterstreicht seine langjährige Entwicklerkompetenz (mehr als 35 Jahre) und verweist auf eine Projektpipeline von 11,2 GW (ohne US‑Projektrechte) sowie einen eigenen Bestand von rund 450 MW in 39 Parks. Energiekontor bleibt damit ein aktiver Akteur in der deutschen Erneuerbaren‑Branche, wobei das Management auf planbare, langfristige Erträge und gesteigerte Resilienz setzt – trotz derzeitiger regulatorischer Unsicherheiten.

Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm: Zwischen dem 9. und 13. März 2026 erwarb das Unternehmen 1.350 Aktien zum gewichteten Durchschnittskurs von rund 38 Euro; seit dem Programmstart im Juli 2025 wurden insgesamt 42.969 Aktien zurückgekauft. Insgesamt spiegeln die Entwicklungen strategischen Ausbauwillen, zugleich aber Bewertungs- und Marktrisiken, die Analysten wie Warburg Research zu einer deutlich konservativeren Kurszielsetzung veranlasst haben.

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 33,13EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.