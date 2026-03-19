    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursziel gekappt – Energiekontor trotzt Gegenwind mit Mega-Ausbau

    Kursziel gekappt – Energiekontor trotzt Gegenwind mit Mega-Ausbau
    Foto: Energiekontor AG

    Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor der Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 deutlich von 106 auf 74 Euro reduziert, die Anlageempfehlung aber unverändert auf „Buy“ belassen. Analyst Philipp Kaiser betont zwar die intakte Geschäftsgrundlage des Projektentwicklers für Wind- und Solarparks, sieht aber erhebliche Verschlechterungen im Marktumfeld und in der politischen Rahmenlage, die die Bewertung drücken und die künftige Ertragskraft unsicherer machen.

    Zeitgleich meldet Energiekontor den erfolgreichen Financial Close für das Repowering-Projekt Donstorf. Der Standort in Eydelstedt (Landkreis Diepholz, Niedersachsen) soll vier Vestas-Anlagen vom Typ V172 mit je 7,2 MW (insgesamt rund 29 MW) erhalten; die Nabenhöhe beträgt 175 Meter, der Rotordurchmesser 172 Meter. Geplanter Betriebsbeginn ist 2028. Ab dem ersten vollen Betriebsjahr wird ein Jahresertrag von etwa 74 GWh erwartet – ausreichend, um rechnerisch über 22.000 Haushalte zu versorgen und rund 56.000 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen. Ursprünglich waren sechs Anlagen vorgesehen; zwei wurden an eine Grundstückseigentümergemeinschaft übertragen.

    Energiekontor verfolgt konsequent einen Ausbau des konzerneigenen Bestands: Im laufenden Geschäftsjahr 2026 sollen drei Projekte mit über 120 MW (darunter zwei Solarparks in Mecklenburg‑Vorpommern mit knapp 113 MWp und langfristigen Power‑Purchase‑Agreements sowie eine einzelne Windenergieanlage mit rund 7 MW und EEG‑Zuschlag) in den Eigenbestand überführt werden. Weitere Bauprojekte mit rund 85 MW sind für 2027 geplant. Insgesamt befinden sich derzeit neun Projekte mit über 230 MW im Bau; zusammen mit den in der Pipeline befindlichen Anlagen strebt das Unternehmen einen Eigenparkbestand von mehr als 680 MW an.

    Das Unternehmen unterstreicht seine langjährige Entwicklerkompetenz (mehr als 35 Jahre) und verweist auf eine Projektpipeline von 11,2 GW (ohne US‑Projektrechte) sowie einen eigenen Bestand von rund 450 MW in 39 Parks. Energiekontor bleibt damit ein aktiver Akteur in der deutschen Erneuerbaren‑Branche, wobei das Management auf planbare, langfristige Erträge und gesteigerte Resilienz setzt – trotz derzeitiger regulatorischer Unsicherheiten.

    Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm: Zwischen dem 9. und 13. März 2026 erwarb das Unternehmen 1.350 Aktien zum gewichteten Durchschnittskurs von rund 38 Euro; seit dem Programmstart im Juli 2025 wurden insgesamt 42.969 Aktien zurückgekauft. Insgesamt spiegeln die Entwicklungen strategischen Ausbauwillen, zugleich aber Bewertungs- und Marktrisiken, die Analysten wie Warburg Research zu einer deutlich konservativeren Kurszielsetzung veranlasst haben.



    Energiekontor

    +0,45 %
    -14,16 %
    -16,22 %
    -5,71 %
    -46,26 %
    -46,69 %
    -41,40 %
    +136,41 %
    +238,78 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 33,13EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kursziel gekappt – Energiekontor trotzt Gegenwind mit Mega-Ausbau Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor der Vorlage der Geschäftszahlen für 2025 deutlich von 106 auf 74 Euro reduziert, die Anlageempfehlung aber unverändert auf „Buy“ belassen. Analyst Philipp Kaiser betont zwar die intakte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     