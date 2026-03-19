JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Die am 14. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwachen Jahresstart des Aromen- und Duftstoffherstellers belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie senkte ihre Schätzung für das diesjährige vergleichbare Umsatzwachstum. Der Bewertungsaufschlag zur Branche erscheine angesichts der mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisaussichten (EPS) gerechtfertigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 3.034EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

