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    B&C bietet 15€ pro Aktie: Übernahmeofferte für Semperit mit ATX-Klausel

    B&C Holding Österreich hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die verbleibenden Minderheitsaktionäre der Semperit AG Holding angekündigt. Das Angebot richtet sich auf bis zu 8.542.034 Inhaberaktien (ISIN AT0000785555) und damit rund 41,52% des Grundkapitals; die B&C-Gruppe hält bereits 12.031.400 Aktien beziehungsweise 58,48% der Stimmrechte. Gefordert werden 15,00 EUR je Aktie in bar (ex Dividende 2025), was einer Prämie von rund 25% auf den Schlusskurs vom 17. März 2026 bzw. etwa 17% auf den volumengewichteten Sechsmonatsdurchschnitt entspricht. Eine Mindestannahmeschwelle gibt es nicht.

    Das Angebot unterliegt einer ungewöhnlichen aufschiebenden Bedingung: Der Austrian Traded Index (ATX) darf während der Annahmefrist nicht an drei aufeinanderfolgenden Börsetagen unter 2.671,68 Punkte fallen (ein Rückgang von etwa 50% gegenüber dem Schlusskurs vom 17. März 2026). Nach Prüfung der Angebotsunterlage durch die Übernahmekommission beginnt die reguläre Annahmefrist von acht Wochen; die Unterlage wird online verfügbar sein, zusätzlich liegen gedruckte Exemplare bei der UniCredit Bank Austria als Annahme- und Zahlstelle aus. Die B&C-Gruppe betont, dass es sich nicht um ein Delisting-Angebot handelt.

    Semperit hat die Offerte zur Kenntnis genommen. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Angebotsunterlage nach Veröffentlichung prüfen und zeitgerecht eine eigene Stellungnahme veröffentlichen. Semperit verweist auf die gesetzlich vorgeschriebenen Informationskanäle und nennt Ansprechpartner für Investorenfragen.

    Zeitgleich legte Semperit seinen Jahresfinanzbericht 2025 vor: Der Konzernumsatz sank leicht auf 662,4 Mio. EUR (-2,1%), das EBITDA lag bei 79,5 Mio. EUR (-6,4%), das operative EBITDA vor Projektkosten bei 83,6 Mio. EUR (-3,2%). Maßgeblich positiv wirkte eine operative Erholung im zweiten Halbjahr 2025, die EBITDA-Marge stieg dort auf 14,3% (H1: 9,6%). Trotz Währungsbelastungen (vor allem USD) erzielte Semperit ein leicht positives Konzernergebnis von 0,4 Mio. EUR; der Free Cashflow betrug 37,0 Mio. EUR. Die Bilanz bleibt solide mit einer Eigenkapitalquote von 48,5% und einer Nettofinanzverschuldung von 92,0 Mio. EUR (VJ: 103,3 Mio. EUR).

    Der Vorstand wird der Hauptversammlung für 2025 keinen Dividendenvorschlag unterbreiten; Semperit plant stattdessen Investitionen und Effizienzprojekte. Für 2026 peilt das Management ein operatives EBITDA von rund 95 Mio. EUR und ein Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich an.

    Einordnung: B&C will den verbliebenen Streubesitz einvernehmlich übernehmen und bietet dafür eine merkliche Prämie; die ATX-Klausel signalisiert zugleich eine Absicherung gegen starke Marktvolatilität. Semperits solide operative Erholung und die positive Prognose könnten die Akzeptanzquote der Minderheitsaktionäre beeinflussen.



    Semperit Holding

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    ISIN:AT0000785555WKN:870378

    Die Semperit Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 14,73EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



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