Thyssenkrupp Nucera senkt Ziele – Aktie fällt, Pipeline liefert Hoffnung

Als Gründe nennt das Management unerwartet hohe Aufwendungen in der Sparte für grünen Wasserstoff. Vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme erster Elektrolyseanlagen seien an bereits ausgelieferten Modulen Optimierungen erforderlich. Außerdem habe ein US-Kunde den Bau einer Anlage gestoppt, weil die Renditeerwartungen nicht mehr ausreichten. Thyssenkrupp Nucera rechnet infolgedessen mit zusätzlichen Kosten in niedriger zweistelliger Millionenhöhe, die überwiegend im zweiten Geschäftsquartal verbucht werden sollen. Diese Elemente drücken kurzfristig die Profitabilität und führen zu einer spürbaren Belastung der Jahreszahlen.

Thyssenkrupp Nucera hat seine Jahresziele überraschend nach unten korrigiert und signalisiert damit kurzfristige Ergebnisbelastungen trotz weiter bestehender Projektpipeline. Der Elektrolyse-Spezialist senkte die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September von zuvor 500–600 Millionen Euro auf 450–550 Millionen Euro und erwartet nun ein operatives Ergebnis (EBIT) von minus 30 bis minus 80 Millionen Euro statt der bisher avisierten Spanne von null bis minus 30 Millionen Euro. An den Börsen reagierte der Markt prompt: Die Aktie gab im nachbörslichen Handel auf Tradegate mehr als acht Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs nach.

Trotz der Gewinnwarnung bleibt die Auftragslage nicht ohne positive Signale: Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für eine FEED-Studie (Front-End-Engineering und Design) für ein 260-Megawatt-Projekt in Indien mit dem Partner Juno Joule. Die geplante Anlage soll grünen Wasserstoff für die Produktion von grünem Ammoniak liefern, das primär nach Europa exportiert werden soll; eine finale Investitionsentscheidung ist für das Geschäftsjahr 2026/27 anvisiert. Zudem gewann Nucera einen Auftrag für die Lieferung von Elektrolyseuren mit 300 MW Kapazität für das „Onuba“-Projekt in Andalusien/Spanien. Dieses Projekt, dessen Volumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegt, wird nach Unternehmensangaben überwiegend im Geschäftsjahr 2026/27 Umsatz realisieren und gilt als erstes Segment des geplanten „Andalusian Green Hydrogen Valley“.

Vor dem Hintergrund des Spanien-Auftrags und weiterer Großaufträge konkretisierte Thyssenkrupp Nucera die Prognose für den Auftragseingang 2025/26 auf 550–850 Millionen Euro (zuvor 350–900 Mio. Euro). Das Unternehmen betont seine Expertise mit mehr als 600 installierten Projekten und über 10 GW Kapazität sowie jüngste Kooperationen in Indien und mit der GIZ.

Fazit: Kurzfristig erhöhten Optimierungsaufwand und ein storniertes Kundenprojekt den Druck auf Umsatz und Ergebnis. Mittelfristig aber stützt eine robuste Projektpipeline in Europa und Indien die Wachstums- und Marktposition des Elektrolyse-Spezialisten.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 8,133EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.