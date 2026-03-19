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    SFC Energy setzt auf KI-Security: 15% an Oneberry & €6,6M-Auftrag

    SFC Energy setzt auf KI-Security: 15% an Oneberry & €6,6M-Auftrag
    Foto: SFC Energy AG

    SFC Energy treibt mit dem Erwerb einer 15-Prozent-Beteiligung an dem singapurischen Sicherheitsanbieter Oneberry Technologies seine Asien-Strategie voran und positioniert sich gezielt in einem wachstumsstarken Markt für KI-gestützte Sicherheits- und Überwachungslösungen. Die Transaktion, deren Abschluss das Unternehmen am 18. März 2026 bekanntgab, ist eher eine strategische Minderheitsbeteiligung als eine vollständige Übernahme, signalisiert aber eine intensive Kooperation: SFC liefert emissionsarme EFOY-Brennstoffzellen für netzferne, autonome Überwachungs- und Monitoring-Systeme, Oneberry steuert KI- und Automatisierungs-Know-how bei.

    Operativ unterstreicht ein Großauftrag im Volumen von rund EUR 6,6 Mio. die unmittelbare Nachfrage in Singapur und Südostasien und dokumentiert die praktische Relevanz der Kombination aus zuverlässiger Energieversorgung und intelligenten Sicherheitslösungen. Oneberry hat in den vergangenen 15 Jahren etwa 5.000 Systeme auf EFOY-Basis implementiert, was die bewährte technische Integration belegt. Singapur fungiert künftig als regionaler Hub für die Asien-Expansion; mittelfristig ist eine Ausweitung des gemeinsamen Geschäftsmodells auf Nordamerika und Europa vorgesehen.

    Die Marktdynamik wird von geopolitischen Spannungen, höheren nationalen Sicherheitsanforderungen, wirtschaftlicher Unsicherheit und klimabedingten Risiken getrieben. Vor allem Anwendungen wie Grenzsicherung, Drohnenabwehr, Crowd-Management sowie Notfall- und Katastrophenschutz stehen im Fokus. Für SFC eröffnet die Partnerschaft zusätzliche Umsatz- und Skalierungspotenziale: Die Kombination aus Brennstoffzellen-Technologie und KI-basierten Überwachungslösungen adressiert einen klar definierten Bedarf an resilienter, dezentraler Energieversorgung in sicherheitsrelevanten Einsatzszenarien.

    Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Beteiligung ein defensiver wie offensive Schritt zugleich: defensiv, weil sie SFCs Produktportfolio um neue, wachstumsstarke Anwendungsfelder erweitert; offensiv, weil über Projektaufträge kurzfristige Erlöse generiert und langfristig Marktanteile in Südostasien aufgebaut werden können. Gleichwohl bleiben Fragen offen: Als Minderheitsgesellschafter verfügt SFC nur begrenzt über Steuerungsmöglichkeiten; die Abhängigkeit von wenigen Großaufträgen erhöht Konzentationsrisiken. Zudem bergen sensibler Einsatzbereich und KI-basierte Überwachung rechtliche und reputative Risiken, die regulatorische Aufmerksamkeit erfordern.

    Parallel kündigte SFC Energy die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernjahresberichts für den 26. März 2026 an (deutsch und englisch). Das Unternehmen mit Sitz in Brunnthal bei München, rund 500 Mitarbeitenden und Notierung im SDAX setzt mit der Beteiligung einen klaren Wachstumsschwerpunkt auf sicherheitsrelevante, netzferne Energieversorgungslösungen. Insgesamt ist die Transaktion ein schlüssiger Schritt zur Internationalisierung und Produktdiversifikation, dessen Erfolg jedoch von der Umsetzung vor Ort und vom nachhaltigen Ausbau wiederkehrender Aufträge abhängt.



    SFC Energy

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    ISIN:DE0007568578WKN:756857

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 14,79EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



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