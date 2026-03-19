Vonovia vor Comeback: 5%-Rendite & KGV 8 – Schnäppchen oder Risiko?

Die Unternehmensführung unter neuem CEO Luka Mucic betont zwei Dinge: Wachstum und Schuldenabbau. Das Kerngeschäft profitiert weiter von hoher Nachfrage in Ballungsräumen: organisches Mietwachstum von 4,1 %, Vermietungsquote 97,9 % und eine Collection Rate von 99,4 % sprechen für robuste Cashflows. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 80–84 Milliarden Euro; der EPRA NTA je Aktie kletterte leicht auf 46,28 Euro. Operativ wird der Ausbau der Non‑Rental-Aktivitäten vorangetrieben: Deren Beitrag am Adjusted EBITDA soll bis 2028 auf 20–25 % wachsen, das Ziel‑EBITDA für 2028 liegt bei 3,2–3,5 Milliarden Euro.

Vonovia steht an einem Wendepunkt: Nach einem Kursverlust von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Rekordhoch 2020 wirkt die Aktie auf viele Anleger zunächst wie ein Relikt der Zinskrise. Doch hinter dem Chart-Schmerz steckt weniger ein Konkurs als eine Phase der Konsolidierung. Die Zahlen für 2025 zeigen ein operatives Comeback: Adjusted EBITDA stieg um 6 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro, das bereinigte EBT legte um 4,8 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zu – das entspricht 2,29 Euro je Aktie. Vonovia schlägt der Hauptversammlung eine Dividende von 1,25 Euro vor (+2,5 %), die Politik zielt auf eine Ausschüttungsquote von 50–60 % des Adjusted EBT.

Die Bilanzkennzahlen haben sich verbessert, bleiben aber herausfordernd: Net debt/EBITDA fiel auf 13,8x, LTV liegt bei etwa 45,4 %, ICR bei 3,8x. Deshalb hat der Vorstand ambitioniertere Verschuldungsziele formuliert (Net debt/EBITDA <12x, LTV ~40 % bis Ende 2028) und will den Abbau organisch über EBITDA‑Wachstum sowie gezielte Verkäufe beschleunigen. Digitalisierung und KI sollen Effizienz und Dienstleistungen stärken; parallel strebt Vonovia mehr Transparenz in der Kommunikation an.

Bewertungstechnisch bietet das Papier laut Marktangaben ein niedriges KGV von rund 8, Notierung unter Buchwert und eine aktuelle Rendite um fünf Prozent – Parameter, die Value‑Jäger anziehen. Risiken bleiben: Zinsentwicklung, regulatorische Eingriffe wie Mietpreisbremsen und die kapitalintensive Natur des Geschäfts. Eine klassische Value‑Falle – bei der Dividende aus Substanz bezahlt oder das Geschäftsmodell verfällt – scheint nach Darstellung des Managements und der aktuellen Kennzahlen nicht vorzuliegen.

Fazit: Vonovia präsentiert sich 2025 als ein Unternehmen in Normalisierung und Umbau: stabilere operative Zahlen, klarere Ziele für Wachstum und Entschuldung sowie erhöhte Transparenz. Für Anleger bedeutet das: Chancen für langfristig orientierte Investoren mit Risikobereitschaft – vorausgesetzt, Zinsniveau und Regulierung bleiben moderat und das Management setzt die Schuldenstrategie konsequent um.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 24,48EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.