ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 16 auf 17 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Preisrückgang für das Futtereiweiß Methion sei für ihn ein entscheidender Sorgenfaktor gewesen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochabend. Im Zuge der Versorgungsengpässe durch den Iran-Krieg habe sich der Wind hier allerdings gedreht und es gebe sogar Auftrieb. Zudem sei Evonik weniger betroffen vom hohen Gaspreis als andere Chemiekonzerne./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 14,51 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -17,47 %/+23,80 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 17 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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das kann gut sein, dass man bessere aktien als evonik findet, habe einige davon, aber wenn ich eine bessere finde, dann setze ich doch nicht alles auf diese "eine" aktie oder? nennt sich diverfizierung. du musst ja nicht in evonik investieren, und wenn du überzeugt bist, dass hier nur postive kommentare kommen, weil die eine "rosarote brille" aufhaben, dann brauchst du ja nicht evonik kaufen. finde die deiner m.n. "bessere" aktie und investiere da.
Evonik Aktie: Nischenmärkte im Visier
Evonik lagert den US-Vertrieb von Spezialmethacrylaten aus und fokussiert sich in Asien auf biobasierte Inhaltsstoffe.
Der Spezialchemiekonzern Evonik justiert seine globale Vertriebsstruktur neu. Statt auf teure Eigenstrukturen zu setzen, lagert das Unternehmen den US-Vertrieb seiner Spezialmethacrylate nun komplett an den Partner IMCD aus. Diese kapitalschonende Strategie markiert einen klaren Kurswechsel in einem konjunkturell anspruchsvollen Marktumfeld.
Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende