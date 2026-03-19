Barclays hebt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 17 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 14,51 auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -17,47 %/+23,80 % bedeutet.