Blue Cap stärkt Bilanz: Exit schafft 52,1 Mio. Euro Netto-Liquidität

Ein zentraler Treiber der Bilanzstärkung war der erfolgreiche Verkauf der con-pearl GmbH an einen strategischen Käufer. Der Exit führte zu einem signifikanten Anstieg der Eigenkapitalquote von 45 % auf 58 % und verwandelte die Nettofinanzverschuldung in eine Netto-Liquiditätsposition von -52,1 Mio. Euro (31.12.2024: 3,4 Mio.). Auch der Nettoverschuldungsgrad inklusive Leasingverbindlichkeiten verbesserte sich auf 0,0 Jahre (Vorjahr: 0,4) und bleibt klar innerhalb des angestrebten Korridors von unter 3,5 Jahren.

Blue Cap blickt auf ein insgesamt solides Geschäftsjahr 2025: Trotz eines rückläufigen Konzernumsatzes nach Portfoliobereinigung konnte die Beteiligungsgesellschaft die Profitabilität verbessern und ihre Bilanz deutlich stärken. Die vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen weisen einen Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche von 129,1 Mio. Euro (Vj. 134,7 Mio.) aus; das Adjusted EBITDA stieg auf 7,2 Mio. Euro (Vj. 6,7 Mio.), die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 5,5 % nach 4,9 % im Vorjahr. Damit liegen die Kennzahlen im Zielkorridor der im August 2025 angepassten Prognose (Umsatz 120–140 Mio., Adjusted EBITDA-Marge 5–6 %).

Operativ ordnet Blue Cap sein Portfolio neu: Künftig werden die Beteiligungen in zwei Segmenten ausgewiesen – Industrials (Planatol, H+E) und Business Services (HY-Line, Transline). Die Segmentzahlen vor Konsolidierung zeigen eine positive Entwicklung bei Industrials (Umsatz 74,3 Mio., +3,9 %; Adjusted EBITDA 8,2 Mio.; Marge 10,8 %). Business Services verzeichnet zwar rückläufige Erlöse (54,8 Mio., -13,2 %), konnte jedoch die Profitabilität deutlich anheben (Adjusted EBITDA 3,0 Mio.; Marge 5,5 %).

Im Detail kämpften die Portfoliounternehmen weiterhin mit externen Belastungen: Planatol profitierte von Effizienzmaßnahmen, H+E hielt sich im volatilen Automotive-Zuliefermarkt stabil, HY-Line litt unter nachlassender Investitionsnachfrage, während Transline strukturelle Marktveränderungen im Übersetzungssektor begegnet. Die Minderheitsbeteiligung Inheco verbesserte Margen durch Prozessoptimierung.

Für 2026 rechnet der Vorstand mit einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau und bestätigt die Prognose von 120–140 Mio. Euro Umsatz bei einer Adjusted EBITDA-Marge von 5–6 %. Als Risiken benennt Blue Cap anhaltende wirtschaftliche Spannungen, geopolitische Unsicherheiten und Lieferkettenfriktionen, sieht die Portfoliounternehmen jedoch gut positioniert, um mit höherer operativer Flexibilität zu reagieren.

Die veröffentlichten Zahlen sind vorläufig; der geprüfte Geschäftsbericht 2025 sowie ein Dividendenvorschlag sollen Ende April vorgelegt werden. Anleger und Analysten bietet Blue Cap eine Telefonkonferenz zur Einordnung der Ergebnisse an.

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,80EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.