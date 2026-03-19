Extreme Angst im Goldsektor ist eine Riesenchance

Der Goldsektor steht derzeit unter Druck. Der Goldpreis und praktisch alle Goldaktien haben in den vergangenen Tagen deutlich nachgegeben, während der Fear & Greed Index mit 21 auf „Extreme Fear“ gefallen ist.

Solche Phasen gelten an den Märkten oft als antizyklisch interessant – nicht weil damit automatisch die Wende einsetzt, sondern weil starke Angst häufig dort entsteht, wo Kurse und Stimmung kurzfristig überzogen haben.

Auch 2025 ging eine Phase extremer Angst einer späteren deutlichen Aufwärtsbewegung voraus.

Der Blick auf die Entwicklung aus dem Jahr 2025 zeigt, warum diese Einordnung relevant ist. Auch damals fiel die Marktstimmung in den Bereich extremer Angst, bevor in der Folge eine deutliche Aufwärtsbewegung einsetzte und es sich sogar als die Kaufgelegenheit des Jahres herausstellte.

Natürlich wiederholt sich ein solcher Verlauf nie exakt, doch das Muster schon: Wenn Angst ihren Höhepunkt erreicht, kann genau daraus der Boden für die nächste Aufwärtsphase entstehen.

Für Anleger bedeutet das: Die aktuelle Schwäche im Goldsektor muss nicht nur als Belastung gesehen werden. Sie kann zugleich ein Umfeld schaffen, in dem sich antizyklische Chancen herausbilden – besonders bei Unternehmen, die keinen Kapitalbedarf haben, operativ vorankommen und in den kommenden Wochen mit neuen Ergebnissen aufwarten können.

Genau in dieses Umfeld fällt die heutige Pressemitteilung von Tocvan Ventures Corp.: Neue Magnetikdaten schärfen das geologische Bild bei Gran Pilar und liefern damit die Grundlage für präzisere Bohrentscheidungen in der nächsten Explorationsphase.

Tocvan hat die hochauflösende Drohnen-Magnetik über das gesamte Gran Pilar Gold-Silber-Projekt abgeschlossen. Die Daten liefern noch keinen neuen Bohrtreffer, sie zeigen jedoch klarer, wie die bekannten Zielzonen strukturell zusammenhängen und wo sich neue Anschlussziele abzeichnen könnten.

Genau darin liegt der Wert der Meldung. Es geht weniger um einen kurzfristigen Schlagzeileneffekt als um eine präzisere Grundlage für die nächsten Bohrentscheidungen. Je klarer die geologische Architektur eines Projekts wird, desto gezielter lassen sich Bohrmeter dort einsetzen, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit am höchsten ist.

Dass dieser Ansatz Substanz hat, hatte sich bereits bei den ersten Magnetik-Ergebnissen im South Block gezeigt. Dort wurde ein struktureller Komplex über rund 2 x 2,5 km abgegrenzt, der eng mit bekannten geochemischen Anomalien korreliert. Gleichzeitig rückten zusätzliche Zielzonen im Osten und Südosten in den Fokus, von denen mehrere bislang weder systematisch kartiert noch umfassend beprobt wurden.

Neue Daten, mehr Präzision

Die neue projektweite Übersicht ist deshalb aufschlussreich, weil sie Gran Pilar nicht mehr nur als einzelne Bohrziele zeigt, sondern als zusammenhängendes System.

Sichtbar werden der South Block, die East Targets, ein zentraler struktureller Korridor und die großflächige Alterationszone im North Block.

Das ist für den Markt ein wichtiger Unterschied: Ein Projekt mit mehreren strukturell verbundenen Zielräumen besitzt in der Regel mehr Flexibilität und mehr Raum für Folgeziele als ein Projekt, das nur von wenigen isolierten Treffern lebt.

Wie in der Abbildung erkennbar wird, liegt der Wert der neuen Magnetik nicht nur in einzelnen Anomalien, sondern vor allem in der besseren räumlichen Einordnung des gesamten Systems. Sichtbar werden der South Block, die East Targets, der zentrale strukturelle Korridor und die großflächige Alterationszone im North Block als Teile eines zusammenhängenden Projektbilds.

Die Pressemitteilung betont dabei ausdrücklich, dass die Datenauswertung nun in die nächste Phase geht: Auf die detaillierte Interpretation folgen die Korrelation mit geologischen und geochemischen Datensätzen sowie eine magnetische Inversionsmodellierung, um die Bohrziele für das laufende 20.000 m Bohrprogramm und die genehmigte Pilotminen-Entwicklung weiter zu verfeinern.

Tocvan-CEO Brodie Sutherland beschreibt die neuen Daten ausdrücklich als Grundlage für die nächste Interpretations- und Expansionsphase:

„Wir freuen uns über den Abschluss dieser umfangreichen drohnengestützten magnetischen Messung bei Gran Pilar. Die hochwertigen Daten schaffen eine starke Grundlage für unsere nächsten Analyse- und Interpretationsphasen, die unsere Bemühungen zur Ressourcenerweiterung in diesem vielversprechenden Distrikt leiten werden. Wir können eine Fortsetzung vieler der strukturellen Merkmale erkennen, die wir heute mit Bohrungen testen; diese Strukturen haben das Potenzial, unsere Ziele über das gesamte Gebiet hinweg zu erweitern, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem noch wenig explorierten zentralen Teil des Projekts. Darüber hinaus sehen wir im Norden ein großes regionales Tief mit eingebetteten strukturellen Korridoren, das mit unserer breiten Alterationszone zusammenfällt, ein weiteres positives Zeichen für die Erweiterung von Zielgebieten.“ Tocvan-CEO Brodie Sutherland in der heutigen Pressemitteilung.

Das trifft den Kern der Meldung recht gut: Die Magnetik verändert das Projekt nicht über Nacht, aber sie kann die Grundlage für die nächsten Entscheidungen spürbar verbessern.

South Block: 9 Bohrlöcher gewinnen an Bedeutung

Im kurzfristigen Fokus stehen nun die erwarteten Laborergebnisse aus 9 Bohrlöchern des South Block. Diese Resultate sind nicht nur als Einzelmeldungen wichtig. Sie liefern zusätzliche Vergleichsdaten, mit denen sich die heute gemeldeten Magnetikmuster und die jüngst angekündigte KI-gestützte Zielmodellierung von VRIFY besser kalibrieren lassen.

Genau hier wird die Meldung für Anleger interessanter. Denn der eigentliche Nutzen entsteht nicht aus der Magnetik allein, sondern aus ihrem Zusammenspiel mit realen Bohrdaten. Wenn sich geophysikalische Signaturen, Zielmodellierung und Bohrtreffer gegenseitig stützen, wächst die Aussagekraft des gesamten Explorationsmodells. Aus einer technischen Datenerhebung wird dann ein Werkzeug für präzisere Folgeentscheidungen.

Hinzu kommt, dass der South Block längst nicht mehr nur ein theoretisches Erweiterungsgebiet ist. Tocvan hat dort bereits mehrere starke Treffer gemeldet, darunter:

106,8 m @ 0,6 g/t Gold inklusive 3,1 m @ 19,4 g/t Gold

inklusive 41,2 m @ 1 g/t Gold inklusive 6,1 m @ 5,4 g/t Gold

inklusive 42,7 m @ 41 g/t Silber inklusive 10,7 m @ 136 g/t Silber

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Magnetik nicht auf ein Projekt ohne bisherige Treffer trifft, sondern auf ein Gebiet, in dem bereits deutliche Hinweise auf eine starke Gold- und Silbermineralisierung vorliegen.

Ein weiterer Pluspunkt der neuen Magnetik ist, dass sie das Bild im South Block erweitert. Frühere Daten hatten bereits darauf hingewiesen, dass östliche und südöstliche Anomalien bislang nicht ausreichend getestet worden sind. Gleichzeitig reicht der identifizierte strukturelle Komplex deutlich über die bisherige Bohrfläche hinaus. Das stützt die These, dass Gran Pilar im South Block noch nicht vollständig erfasst ist und die bisherigen Bohrungen möglicherweise nur einen Teil des Systems erfasst haben.

Für Aktionäre ist das deshalb positiv, weil sich daraus nicht nur zusätzliche Bohrziele ergeben, sondern auch eine längere operative Laufzeit des Newsflows.

North Block: Das 2. Bohrgerät kommt

Mit dem für diese Woche erwarteten 2. Bohrgerät rückt nun auch der North Block stärker in den Mittelpunkt. Das Gebiet umfasst eine rund 3,2 x 1,5 km große Alterationszone und ist bislang erst in Ansätzen getestet worden.

Genau das macht den Bereich interessant: Es gibt bereits Hinweise auf zusätzliches Potenzial, aber noch kaum systematische Bohrung. Gesteinsproben lieferten dort unter anderem 2 m @ 5,6 g/t Gold und 106 g/t Silber sowie 3,2 g/t Gold und 1.225 g/t Silber.

Besonders wichtig ist dabei Brodies Hinweis auf ein großes regionales Tief mit eingebetteten strukturellen Korridoren im Norden, das mit der breiten Alterationszone zusammenfällt. Damit erhält der North Block durch die neue Magnetik eine klarere strukturelle Einordnung und dürfte bei der weiteren Zielpriorisierung an Bedeutung gewinnen.

Unabhängig von dieser konkreten Meldung bleibt der North Block damit zugleich ein naheliegender zusätzlicher Katalysator für den weiteren Newsflow. Während der South Block kurzfristig neue Laborergebnisse liefern dürfte, kann der North Block parallel als zweite operative Front an Relevanz gewinnen, insbesondere dann, wenn die Magnetik, zusätzliche Geländedaten und weitere Bohrungen dort zusammen ein schärferes Zielbild ergeben.

Fazit

Die heutige Magnetikmeldung verändert die Tocvan-Story nicht grundlegend, sie verbessert jedoch die Grundlage für das, was nun folgt.

Im Mittelpunkt stehen jetzt 3 Punkte: Die Ergebnisse aus 9 Bohrlöchern vom South Block, die Ableitung präziserer Folgeziele und der Start des 2. Bohrgeräts am North Block.

Erst im Zusammenspiel dieser nächsten Daten wird sich zeigen, wie stark die neue Magnetik die Zieldefinition tatsächlich verbessert.

Für Anleger liegt der Wert der Meldung deshalb nicht in der Magnetik für sich, sondern in ihrem Nutzen für die nächsten Entscheidungen. Genau das macht die Nachricht nicht spektakulär, aber strategisch wertvoll.

Unternehmensdetails

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ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.108.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,72 CAD (18.03.2026)

Marktkapitalisierung: 56 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,445 EUR (18.03.2026)

Marktkapitalisierung: 35 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, auf: Die weitere Auswertung, Interpretation und mögliche Aussagekraft der projektweiten Drohnen-Magnetik bei Gran Pilar; die erwartete Integration geophysikalischer, geologischer, geochemischer und sonstiger technischer Daten in die Zielgenerierung und Priorisierung weiterer Bohrziele; den erwarteten Zeitpunkt, die Aussagekraft und die Relevanz anstehender Laborergebnisse aus 9 Bohrlöchern im South Block; die Möglichkeit, dass die neuen Magnetikdaten, die KI-gestützte Zielmodellierung von VRIFY und künftige Bohrdaten zusammen zu einer präziseren Zieldefinition, einer höheren Effizienz der Exploration oder zu weiteren Entdeckungen führen; die Interpretation struktureller Korridore, Anomalien, Alterationszonen und möglicher Erweiterungen mineralisierter Systeme im South Block, North Block und in angrenzenden Zielgebieten; den erwarteten operativen Nutzen eines zweiten Bohrgeräts am North Block sowie den daraus abgeleiteten breiteren Newsflow; die potenzielle Bedeutung historischer Untertagebaue, Oberflächenproben, Kartierungen und neu identifizierter Zielzonen für die weitere Exploration; die weitere technische und operative Entwicklung des Gran-Pilar-Projekts, einschließlich zusätzlicher Bohr-, Probenahme-, Kartierungs-, Trenching- und Zieldefinitionsarbeiten; sowie allgemein die weitere Entwicklung des Projekts in Richtung Ressourcenerweiterung, Pilotbetrieb, möglicher wirtschaftlicher Bewertung und sonstiger Entwicklungsstufen. 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