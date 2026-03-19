Mehr als 4,6 Millionen Hebelprodukte günstig handeln

Aktuell erleben wir eine rasante Ölpreis-Rallye, an den Börsen geht es derzeit äußerst volatil zu. Gerade in solchen Phasen kann es spannend sein, mit Hebelprodukten auf die Entwicklung der entsprechenden Basiswerte zu wetten. Klar: Derivate richten sich aufgrund ihrer komplexen Struktur und den hohen Verlustrisiken nur an Anlegerinnen und Anleger, die die Mechanismen verstehen und die spezifischen Anlagerisiken eingehen möchten. Sollte sich der Basiswert allerdings in die erwartete Richtung entwickeln, winken andererseits aber eben auch attraktive Chancen.

Derivatehandel bei SMARTBROKER+

In der SMARTBROKER+ App lassen sich rund 4,6 Millionen Optionsscheine, Zertifikate und Knockouts zu allen gängigen Basiswerten finden – von Aktien über Kryptos und Indizes bis hin zu Währungspaaren. Produkte von UniCredit sind über gettex ab 0 Euro Ordergebühren handelbar, Derivate von Goldman Sachs ab 2 Euro (jeweils ab 500 Euro Ordervolumen zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). OTC ist der Handel von Hebelprodukten von JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, UniCredit und Vontobel ab einem Ordervolumen von 500 Euro ab 0 Euro Ordergebühren möglich (zzgl. marküblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Wer also bevorzugt Derivate handelt und seine Renditechancen nicht durch hohe Tradingkosten schmälern möchte, ist bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben.

Übrigens: Die App merkt sich den zuletzt verwendeten Handelsplatz. Ist dieser auch für den nächsten Kauf verfügbar, muss nichts neu ausgewählt werden. Kauft man etwa bevorzugt OTC bei einem bestimmten Anbieter oder bei gettex, wird dies übernommen – vorausgesetzt, das aktuelle gewünschte Produkt ist dort auch erhältlich.

Hinweis: Derivate sind komplexe und hochspekulative Finanzprodukte. Wenn sich der Kurs anders entwickelt als gedacht, ist ein Totalverlust nicht auszuschließen. Zudem besteht das Risiko, dass der Emittent zahlungsunfähig werden kann. Bei Derivaten mit Hebelwirkung sollte bedacht werden, dass der Hebel nicht nur mögliche Gewinne, sondern auch Verluste entsprechend erhöht. Aufgrund dieser Eigenschaften muss vor dem ersten Derivate-Kauf die Finanztermingeschäftsfähigkeit nachgewiesen werden – dies geht ganz einfach in der App.