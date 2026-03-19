Zalando: Rückkäufe beflügeln Kurs – trotz RBC‑Kurszielsenkung

Zeitgleich sorgt Zalando mit operativen Signalen für Aufmerksamkeit: In einer Pflichtmitteilung über das laufende Aktienrückkaufprogramm informierte das Unternehmen über Käufe vom 12. und 13. März 2026. Insgesamt wurden 353.464 Aktien erworben, zu volumen­gewichteten Durchschnittskursen zwischen rund 22,16 und 22,92 Euro. Das Rückkaufprogramm war bereits im November 2025 angekündigt; die Ausführung erfolgt durch ein unabhängiges Kreditinstitut über Börsen und multilaterale Handelssysteme. Solche Aktienrückkäufe gelten allgemein als positives Signal an die Märkte, weil sie die Aktienanzahl verringern und den Gewinn je Aktie stützen können.

Die kanadische Investmentbank RBC hat das Kursziel für Zalando von 36 auf 30 Euro gesenkt, die Bewertung „Outperform“ aber beibehalten. Analystin Manjari Dhar begründet die Anpassung in einem Branchenkommentar mit erhöhter Unsicherheit über die Auswirkungen sogenannter agentischer Künstlicher Intelligenz und den ambitionierten Margenzielen des Online-Modehändlers. Trotz der vorsichtigeren Wachstumsannahmen stuft Dhar die Aktie aus Bewertungsgründen weiterhin als attraktiv ein.

Marktteilnehmer und Privatanleger reagieren darauf optimistisch: In Foren und Kommentaren wird berichtet, die jüngsten Zahlen und der Ausblick hätten die Erwartungen „deutlich“ übertroffen; einige sehen mittelfristig Kurse um oder über der 30‑Euro‑Marke möglich. Erwähnt wird außerdem eine mögliche Nachfrage durch Fonds wie ARK, die in den kommenden Monaten zusätzlichen Kaufdruck erzeugen könnten. Solche Szenarien basieren jedoch teils auf ungeprüften Annahmen über das Volumen und die Geschwindigkeit weiterer Rückkäufe sowie über das Engagement institutioneller Investoren.

Aus fundamentaler Sicht stehen die positiven Effekte von Ergebnisüberraschungen und Rückkäufen den strukturellen Fragen gegenüber, die RBC anführt: Wie stark und profitabel kann Zalando in einem sich technologisch wandelnden Markt wachsen, und in welchem Tempo lassen sich Margen verbessern? Die Antwort auf diese Fragen wird entscheidend dafür sein, ob die Aktie nachhaltig über das von RBC reduzierte Kursziel hinauskommt.

Fazit: Zalando präsentiert sich aktuell in einer klassischen „Re-rating“-Konstellation: operative Stärke und Kapitalmaßnahmen treffen auf Analysten, die Wachstum und Profitabilität vorsichtiger bewerten. Kurzfristig können Rückkäufe und positive Zahlen die Kurse stützen; langfristig sind jedoch die Realisierung der Margen und die Auswirkungen neuer Technologien wie agentischer KI die maßgeblichen Unsicherheitsfaktoren.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 23,01EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.