Audi sichert Jobs bis 2033 – Group Mobility als VW-Gewinnmotor

Die Ingolstädter VW-Tochter Audi hat kurz vor Vorlage der Jahreszahlen einen weiteren Personalabbau ausgeschlossen und damit für Klarheit in einer sensiblen Phase gesorgt. Personalvorstand Xavier Ros betonte gegenüber der Augsburger Allgemeinen, dass über die bereits vereinbarten bis zu 7.500 Stellen hinaus kein zusätzlicher Abbau geplant sei und die Beschäftigungsgarantie bis Ende 2033 gelte. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen; der Abbau solle sozialverträglich und ohne Entlassungen realisiert werden. Ros führte aus, dass bis Ende 2027 bereits bis zu 6.000 Stellen reduziert werden sollen und davon rund 65 Prozent bereits umgesetzt oder vertraglich fixiert seien – ein Großteil der Maßnahmen sei demnach durch natürliche Fluktuation, Vorruhestandsregelungen oder vereinbarte Austrittszeitpunkte gedeckt.

Parallel präsentiert sich die Finanzdienstleistungs- und Mobilitätssparte Volkswagen Group Mobility als belastbarer Gewinnmotor des Konzerns. Nach einem operativen Ergebnis von 3,45 Milliarden Euro im Jahr 2025 (+15 Prozent) rechnet die Einheit mit einer deutlichen Ergebnissteigerung für 2026, wenngleich die Prognose von makroökonomischen und politischen Rahmenbedingungen abhängt. Group Mobility bündelt Händler- und Kundenfinanzierung, Leasing, Bank- und Versicherungsgeschäft, Flottenmanagement sowie Mobilitätsangebote und beschäftigt weltweit rund 18.000 Mitarbeiter. In Deutschland laufen etwa 70 Prozent aller ausgelieferten Konzernfahrzeuge über die Bücher der Sparte; bei Elektrofahrzeugen sind es rund 82 Prozent – eine starke Abhängigkeit, aber zugleich ein Hebel für Margen.

Die positiven Signale von Audi und Group Mobility stehen vor einem komplexen Gesamtkontext: Der VW-Konzern musste zuletzt einen Gewinneinbruch nach Steuern um rund 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro hinnehmen. Analysten wie Jefferies sehen dennoch Potenzial und bewerten VW weiterhin positiv – mit einem Kursziel von 140 Euro – gestützt durch Margenverbesserungen, Produktneueinführungen bei Audi und laufende Kostensenkungen sowie Optimierungsmöglichkeiten im Investitions- und Working-Capital-Bereich.

Gleichzeitig bleiben Risiken und Reibungspunkte: Interne Unruhe, öffentliche Kritik von Belegschaft und Kunden sowie Berichte über eingeschränkte Modellangebote und Vertriebsprobleme können Nachfrage und Markenwahrnehmung belasten. Steigende Energiepreise und allgemeine Konjunkturrisiken verschärfen die Unsicherheit. Für die Unternehmensführung heißt die Herausforderung, Einsparprogramme sozial verantwortlich umzusetzen, die Produkt- und Vertriebsbasis zu stärken und das Vertrauen von Kunden, Mitarbeitern und Investoren langfristig zurückzugewinnen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 87,69EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.