Öl-Schock treibt Euro unter 1,15: Geopolitik setzt Märkte unter Druck

Die Eskalation im Nahen Osten hat die Anlegerstimmung nachhaltig beeinflusst. Experten wie Michael Heise (HQ Trust) sehen die Wahrscheinlichkeit sinkender US-Zinsen 2026 erheblich reduziert; zuvor war am Markt mit zwei Senkungen gerechnet worden. Metzler-Analyst Leon Ferdinand Bost beschreibt die Fed in einer Zwickmühle: Steigende Energiepreise erhöhen Inflationsrisiken, während der jüngste schwächelnde US-Arbeitsmarkt wiederum Spielraum für Lockerungen signalisiert. Vor allem die anschließende Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell stand daher im Fokus der Finanzmärkte.

Die Gemeinschaftswährung wurde in der vergangenen Woche von einem Mix aus geopolitischen Risiken, Rohstoffpreisentwicklung und geldpolitischen Unsicherheiten geprägt. Nach der erwartungsgemäßen Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins unverändert zu lassen, gab der Euro gegenüber dem US-Dollar spürbar nach und markierte Intraday-Tiefs unter 1,15 US-Dollar. Begleitend drückten stark gestiegene Ölpreise auf die Nachfrage nach der risikoreicheren Währung: Brent stieg zeitweise auf knapp 110 Dollar je Fass, rund sechs Prozent mehr als am Vortag, nachdem der Iran mit Angriffen auf wichtige Förder- und Raffinerieinrichtungen in den Golfstaaten gedroht hatte.

Kurzfristig reagierte der Euro volatil: Nach zwischenzeitlichen Erholungen über 1,15 Dollar pendelte der Kurs in New York zuletzt um etwa 1,148 US-Dollar. Die EZB setzte den Referenzkurs mehrmals knapp über beziehungsweise unter 1,15 Dollar fest. Marktteilnehmer betonten, dass Europa als Nettoimporteur von Energie stärker unter den Preisrückgängen leidet als die USA, die von steigenden Energiepreisen profitieren können.

Institutionelle Beobachter wie die Dekabank warnen vor anhaltenden Verwerfungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Solange die Passage beeinträchtigt bleibt, seien weiter steigende Energiepreise und damit verbundene Inflationsrisiken und wirtschaftliche Schäden denkbar. Positive Signale kamen vereinzelt von Berichten über Tankerdurchfahrten, die jedoch kaum Entspannung am Ölmarkt erwarten lassen.

Technische Analysten sehen die kurzfristige Tendenz weiterhin kritisch: Unterstützungen im Bereich um 1,14 und 1,13 Dollar gelten als entscheidend; ein Bruch könnte Abwärtsdruck bis in den Bereich um 1,12 bis 1,10 verstärken. Widerstände liegen bei 1,1495 und 1,1575. Insgesamt bleibt die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, Ölpreisentwicklung und anstehenden Notenbanksitzungen (Fed, EZB, BoJ, BoE) volatilitätsfördernd und bestimmend für den weiteren Kursverlauf des Euro.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 1,147USD auf Forex (19. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.