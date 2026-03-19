Bald noch eine Etage tiefer?

Auf der anderen Seite braucht es klare positive Signale für eine nachhaltige Erholung. Diese wären erst gegeben, wenn der Kurs deutlich über 175,24 Euro steigt. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei 183,07 Euro möglich. Darüber hinaus könnte die Aktie sogar die nächste Hürde bei 190,98 Euro ins Visier nehmen.

Ein Blick auf den mittelfristigen Kursverlauf zeigt, dass sich die SAP-Aktie aktuell an einer wichtigen Unterstützungslinie aus Februar 2024 bei 160,44 Euro befindet. Fällt der Kurs auf Tagesbasis darunter, könnten schnell weitere Verluste folgen – zunächst in Richtung 149,12 Euro und anschließend bis zu den Hochs aus dem Jahr 2020 bei 143,32 Euro. Solche Bewegungen spielen sich oft innerhalb weniger Tage bis Wochen ab.

Solange die Gesamtmärkte jedoch schwach bleiben, dürfte auch die SAP-Aktie weiter unter Druck stehen und sich diesem Trend kaum entziehen können..

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 160,00 Euro

Kursziel : 149,12/143,32 Euro

Renditechance via DU7SPY : 80 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ5WLB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,84 - 1,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 141,8273 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 141,8273 Euro akt. Kurs Basiswert: 161,44 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7SPY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,82 - 1,94 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 178,6725 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 178,6725 Euro akt. Kurs Basiswert: 161,44 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 143,32 Euro Hebel: 8,27 Kurschance: + 80 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.