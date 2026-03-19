DAX bei 24.000 Punkten abgeprallt

Zeitgleich wurden das größte Gasfeld der Welt im Iran und deren Gasindustrie angegriffen, was sofort die Energiepreise in die Höhe hat schnellen lassen. Am Abend kamen die Preise zwar etwas zurück, die Nervosität ist aber spürbar hoch. Die iranische Militärführung hat seinerseits Gasfelder und Raffinerien in den Golfstaaten attackiert und eskaliert die Situation weiter. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wurde dagegen nur als Randnotiz wahrgenommen, die Zinsen wurden in einer Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen. Wegen der erhöhten Inflation in den USA schwindet die Chance auf Zinssenkungen in diesem Jahr unterdessen immer weiter.

Bei der Handelsstrategie bezogen auf den DAX wurde ein erstes vorsichtiges Short-Investment nach Touchieren der Widerstandsmarke von 23.968 Punkten eröffnet und liegt nun ganz gut in der Gewinnzone. Aus dem Stand heraus müssen ab sofort weitere Abschläge auf 23.293 und schließlich 23.000 Punkte einkalkuliert werden. Ein erweitertes Ziel ist darunter bei 22.320 Punkten vorzufinden. Sollte der DAX überraschend auf Tagesschlusskursbasis über 24.000 Punkte zulegen, könnte ein kurzfristiges Ziel bei 24.266 Punkten ausgerufen werden. Woher jedoch derart positive Impulse herkommen sollen, bleibt an dieser Stelle fraglich.