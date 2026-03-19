DAX bei 24.000 Punkten abgeprallt
Zeitgleich wurden das größte Gasfeld der Welt im Iran und deren Gasindustrie angegriffen, was sofort die Energiepreise in die Höhe hat schnellen lassen. Am Abend kamen die Preise zwar etwas zurück, die Nervosität ist aber spürbar hoch. Die iranische Militärführung hat seinerseits Gasfelder und Raffinerien in den Golfstaaten attackiert und eskaliert die Situation weiter. Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed wurde dagegen nur als Randnotiz wahrgenommen, die Zinsen wurden in einer Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen. Wegen der erhöhten Inflation in den USA schwindet die Chance auf Zinssenkungen in diesem Jahr unterdessen immer weiter.
Bei der Handelsstrategie bezogen auf den DAX wurde ein erstes vorsichtiges Short-Investment nach Touchieren der Widerstandsmarke von 23.968 Punkten eröffnet und liegt nun ganz gut in der Gewinnzone. Aus dem Stand heraus müssen ab sofort weitere Abschläge auf 23.293 und schließlich 23.000 Punkte einkalkuliert werden. Ein erweitertes Ziel ist darunter bei 22.320 Punkten vorzufinden. Sollte der DAX überraschend auf Tagesschlusskursbasis über 24.000 Punkte zulegen, könnte ein kurzfristiges Ziel bei 24.266 Punkten ausgerufen werden. Woher jedoch derart positive Impulse herkommen sollen, bleibt an dieser Stelle fraglich.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.502 Punkten
VDAX zeigt erhöhte Nervosität
Fear& Greed Index bei 19 auf "Extreme Fear"
Tagesanalyse:
RSI: um 38 - Sell
MACD: -351 - Sell
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager
Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.266 / 24.479 und 24.639 Punkte Punkten, nach unten bei 23.476 / 23.254 / 23.000 und 22.607 Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe noch intakt - Risiko einer weltweiten Rezession steigt täglich
VDAX-New
Angstlevel sprunghaft gestiegen
VDAX-New der Deutschen Börse (17. März 2026): Bei 25,52% (steigend) (Vortag: 26,98%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
1. Sell-Limit-Order bei 24.000 ausgeführt, Stopp bei 24.500 Punkten. Kursziele bei 23.000/22.764/22.607/22.320 Punkten - aktiv!
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DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY7SUF
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|8,47 - 8,48 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.472,80 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.472,80 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.502,26 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|27,72
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU82HF
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,58 - 8,59 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.091,48 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.091,48 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.502,26 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|22.320 Punkte
|Hebel:
|27,31
|Kurschance:
|+ 120 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
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