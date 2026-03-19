Langfristchart lässt aufhorchen

Aktuell befindet sich die Aktie der Deutschen Bank in dieser Zwischenphase, dem sogenannten „Henkel“. Dabei sind kurzfristig noch Rücksetzer möglich – zunächst bis 22,75 Euro und im ungünstigsten Fall bis in den Bereich des 200-Monats-Durchschnitts (rote Linie) bei 20,35 Euro.

Um die aktuelle Entwicklung besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf den Zeitraum seit Ende 2023. In dieser Phase hat sich ein vergleichsweise seltenes charttechnisches Muster gebildet, die sogenannte „Cup & Handle“-Formation. Vereinfacht gesagt deutet dieses Muster häufig auf weiter steigende Kurse hin, nachdem eine kurze Schwächephase abgeschlossen ist.

Im Anschluss könnte der Kurs jedoch wieder deutlich anziehen. Ein Anstieg über das bisherige Jahreshoch von 34,26 Euro würde den Weg in Richtung 43,19 Euro eröffnen. In diesem Bereich könnten Anleger dann über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Sollte die Aktie hingegen wichtige Unterstützungsmarken unterschreiten – insbesondere die gleitenden Durchschnitte EMA 50 und 200 auf Monatsbasis um 20,00 Euro – drohen stärkere Verluste. Dann wären Rückgänge auf 14,82 Euro und sogar bis 12,42 Euro möglich.

Aus fundamentaler Sicht spricht derzeit allerdings wenig für ein solches Negativszenario: Die Bankenbranche arbeitet wieder profitabel, und viele Institute erzielen solide Gewinne.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order prüfen bei : 22,75/20,35 Euro

Kursziel : 43,19 Euro

Renditechance via DY1L99 : 195 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank AG (Monatschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY1L99 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,69 - 8,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 16,8404 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 16,8404 Euro akt. Kurs Basiswert: 25,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 43,19 Euro Hebel: 2,90 Kurschance: + 195 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY839H Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,25 - 9,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 34,7531 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 34,7531 Euro akt. Kurs Basiswert: 25,78 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,73 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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