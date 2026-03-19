BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel von 69 auf 47 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Länger hohe Ölpreise setzten den Lackhersteller im Vergleich zu anderen Chemieunternehmen unter besonders hohen Margendruck, schrieb Katie Richards am Mittwochabend. Die Niederländer könnten steigende Kosten nämlich nur langsam weiterreichen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 22:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 50,34EUR auf Tradegate (19. März 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.