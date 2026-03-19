Goldpreis stürzt ab: -1,35 % auf 4.764,09 USD.

-1,35 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,71 % 1 Monat -3,38 % 3 Monate +11,60 % 1 Jahr +58,61 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.764,09. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.229,85USD. Heute notiert Gold bei 4.764,09USD. Ihr Einsatz wäre nun 19.368,6USD wert – ein Zuwachs von +287,37 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Viele melden Verkäufe am Hoch, andere sichern Kasse oder kaufen bei Korrekturen; Timing-Diskussionen dominieren. Kursziele reichen von ca. 3.700$ bis 6.000$. Minenwerte und Hebel werden diskutiert, beeinflusst von Inflation, Ölpreis und geopolitischen Risiken. Die 14-tägige Entwicklung ist uneinheitlich, Sentiment bleibt spekulativ.