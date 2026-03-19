Goldpreis
Goldpreis stürzt ab -1,35 % auf 4.764,09 USD
Goldpreis stürzt ab: -1,35 % auf 4.764,09 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,71 %
|1 Monat
|-3,38 %
|3 Monate
|+11,60 %
|1 Jahr
|+58,61 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.229,85USD. Heute notiert Gold bei 4.764,09USD. Ihr Einsatz wäre nun 19.368,6USD wert – ein Zuwachs von +287,37 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt. Viele melden Verkäufe am Hoch, andere sichern Kasse oder kaufen bei Korrekturen; Timing-Diskussionen dominieren. Kursziele reichen von ca. 3.700$ bis 6.000$. Minenwerte und Hebel werden diskutiert, beeinflusst von Inflation, Ölpreis und geopolitischen Risiken. Die 14-tägige Entwicklung ist uneinheitlich, Sentiment bleibt spekulativ.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|385,10EUR
|-2,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|134,00EUR
|-1,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|273,86EUR
|-3,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|377,02EUR
|-3,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,53EUR
|-4,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|599,60EUR
|-2,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|398,70EUR
|-1,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,50EUR
|-0,89 %
|Long
|1
|0,00
|136,00EUR
|+0,13 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,10EUR
|+3,80 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.