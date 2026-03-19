Bärenattacke Silber fällt auf 72,28 USD

WallstreetONLINE-Forum: Kurzfristig stark volatil und überwiegend bearish. In 14 Tagen gab es deutliche Abwärtsbewegungen, z. B. von ca. 125 auf 72 (fast −50%); ein Support um 71,9 wird beobachtet. Engpässe werden diskutiert, Erholung teils skeptisch. Langfristig gibt es geteilte Ansichten: einige sehen 76–80 als Ziel, andere weiter fallende Notierungen. Insgesamt: kurzfristig bearish, volatil; mittelfristig offen.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 25,06391USD. Heute, bei 72,28USD, wäre daraus ein Vermögen von 28.838,9USD geworden – ein Plus von +188,39 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.