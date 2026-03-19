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    Mercedes: Rückkäufe treffen auf starke IG Metall – Was Anleger wissen

    Mercedes: Rückkäufe treffen auf starke IG Metall – Was Anleger wissen
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Mercedes-Benz und IG Metall: Aktienrückkauf trifft auf gestärkte Arbeitnehmervertretung – Auswirkungen für Investoren und Industrie

    Mercedes-Benz hat seine laufenden Aktienrückkäufe im Zeitraum 9. bis 13. März 2026 fortgesetzt und innerhalb dieser fünf Handelstage 770.655 eigene Aktien über die elektronische Börse XETRA erworben. Die gewichteten Durchschnittspreise lagen zwischen 54,1591 und 55,3201 Euro je Aktie. Seit Beginn des Programms am 3. November 2025 hat das Unternehmen damit insgesamt 12.982.014 Aktien zurückgekauft; die Transaktionen werden durch ein beauftragtes Kreditinstitut abgewickelt und auf der Investor-Website veröffentlicht. Die Mitteilung erfolgte form- und fristgerecht nach den Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung und der zugehörigen Delegierten Verordnung.

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    Für Anleger hat ein kontinuierlicher Rückkaufprogramm mehrere Effekte: Er reduziert die frei handelbare Aktienanzahl, stützt Ergebniskennzahlen wie Gewinn je Aktie und signalisiert zugleich, dass das Management die Eigenkapitalrendite stärken möchte. Die jetzt gemeldeten Preise geben zudem einen aktuellen Marktreferenzpunkt für die Bewertung der Kapitalallokation. Entscheidend bleibt, in welchem Umfang das Gesamtvolumen des Programms relativ zum Streubesitz steht und ob Rückkäufe opportunistisch zur Kursstabilisierung oder langfristig zur Kapitalstrukturoptimierung eingesetzt werden.

    Parallel zeichnet sich in Baden‑Württemberg eine Verstärkung der Arbeitnehmervertretungen ab. Erste Ergebnisse der laufenden Betriebsratswahlen zeigen eine deutliche Zustimmung für die IG Metall; Lokalbeispiele bei Mercedes in Sindelfingen und Untertürkheim belegen eine starke Präsenz der Gewerkschaft, während die als AfD-nah geltende Gruppierung „Zentrum – Die alternative Gewerkschaft“ nur begrenzte Sitze gewann. Der Vorsitzende des DGB in Baden‑Württemberg betont die breite Rückendeckung, weist aber auf noch unbesetzte Betriebsratsstrukturen in mittleren und kleinen Betrieben hin. Die Wahlen laufen weiter bis Ende Mai und betreffen Zehntausende Betriebe mit insgesamt rund 60.000 Mandaten im Bereich der IG Metall.

    Für die Autobranche und Investoren bedeutet das Erstarken der IG Metall zugleich Chancen und Herausforderungen: Stabile und sozial abgesicherte Betriebsräte können Transformationsprozesse (z. B. Elektromobilität, Digitalisierung) entlang von Qualifizierungspfaden begleiten, in Tariffragen aber auch stärkere Verhandlungsmacht bedeuten. Zusammengenommen stellen die simultanen Entwicklungen – aktiver Kapitalrückfluss an Aktionäre und verstärkte Arbeitnehmervertretung – zentrale Stellgrößen für die künftige Ertragsentwicklung, Kostenstruktur und operative Planung bei Mercedes-Benz. Anleger sollten sowohl die weiteren Rückkaufmeldungen als auch den Verlauf der Betriebsratswahlen bis Mai genau beobachten.



    Mercedes-Benz Group

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 52,75EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



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