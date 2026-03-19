Allianz reduziert Anteil deutlich – CANCOM kauft 5,9% der Aktien zurück

In der am 18. März 2026 übermittelte Stimmrechtsmitteilung teilt die Allianz Global Investors GmbH mit, dass sie am 17. März 2026 die Schwelle von 3 % deutlich unterschritten hat. Nach der Mitteilung beläuft sich ihr zugerechneter Anteil an den Stimmrechten der CANCOM SE auf 1,14 % (359.484 Stimmen). In der letzten Meldung hatte Allianz Global Investors demnach noch 4,97 % angegeben. Instrumente im Sinne der einschlägigen WpHG‑Vorschriften sind nicht gemeldet worden; die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG berichtspflichtigen Stimmrechte der Gesellschaft wird mit 31.515.345 angegeben. Die Meldung führt die interne Konzernstruktur (Allianz SE, Allianz Asset Management GmbH, Allianz Global Investors GmbH) an, ohne dass ausweislich der Erklärung eine beherrschende Beziehung im Sinne der Zurechnung vorliegt.

CANCOM SE hat innerhalb weniger Tage zwei meldepflichtige Kapitalmarkt‑Ereignisse veröffentlicht, die aus Investorensicht Aufmerksamkeit verdienen: Zum einen eine Stimmrechtsmitteilung, zum anderen die 22. Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkaufprogramm 2025.

Parallel dazu dokumentiert CANCOM in der Mitteilung vom 16. März 2026 den Fortschritt seines seit September 2025 laufenden Rückkaufprogramms. In der Berichtsperiode 9. bis 13. März 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 127.659 eigene Aktien über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im XETRA‑Handel. Die volumengewichteten Durchschnittskurse reichten in der Woche von 23,36 Euro bis 24,24 Euro pro Aktie. Seit Beginn des Programms am 22. September 2025 hat CANCOM nun insgesamt 1.856.213 eigene Aktien zurückgekauft. Bezogen auf die ausgewiesenen 31,515 Mio. Stimmrechte entspricht dies einem Rückkaufumfang von rund 5,9 % der Stimmrechte; die Aktien wurden wie vorgeschrieben über die Investoren‑Website des Unternehmens detailliert veröffentlicht.

Aus markttechnischer und bilanzieller Perspektive sind beide Mitteilungen relevant: Die deutliche Reduktion des zugesprochenen Anteils von Allianz Global Investors signalisiert Veränderungen im Aktionärsgefüge und kann auf Verkäufe, Umschichtungen oder interne Neubewertungen zurückzuführen sein. Das Rückkaufprogramm dagegen reduziert den streubesitzwirksamen Anteil, kann das Ergebnis je Aktie stützen und ist ein klassisches Instrument zur Kapitalrückführung an die Aktionäre. CANCOM betont Transparenz und die Einhaltung der Informationspflichten nach Art. 5 der Marktmissbrauchsverordnung sowie der Delegierten Verordnung zur Veröffentlichung von Rückkäufen. Beobachter werden beide Entwicklungen im Zusammenspiel mit Kursverlauf und Unternehmensstrategie weiter verfolgen.

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 22,15EUR auf Tradegate (19. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.