    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCANCOM SE AktievorwärtsNachrichten zu CANCOM SE
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allianz reduziert Anteil deutlich – CANCOM kauft 5,9% der Aktien zurück

    Allianz reduziert Anteil deutlich – CANCOM kauft 5,9% der Aktien zurück
    Foto: CANCOM SE

    CANCOM SE hat innerhalb weniger Tage zwei meldepflichtige Kapitalmarkt‑Ereignisse veröffentlicht, die aus Investorensicht Aufmerksamkeit verdienen: Zum einen eine Stimmrechtsmitteilung, zum anderen die 22. Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkaufprogramm 2025.

    In der am 18. März 2026 übermittelte Stimmrechtsmitteilung teilt die Allianz Global Investors GmbH mit, dass sie am 17. März 2026 die Schwelle von 3 % deutlich unterschritten hat. Nach der Mitteilung beläuft sich ihr zugerechneter Anteil an den Stimmrechten der CANCOM SE auf 1,14 % (359.484 Stimmen). In der letzten Meldung hatte Allianz Global Investors demnach noch 4,97 % angegeben. Instrumente im Sinne der einschlägigen WpHG‑Vorschriften sind nicht gemeldet worden; die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG berichtspflichtigen Stimmrechte der Gesellschaft wird mit 31.515.345 angegeben. Die Meldung führt die interne Konzernstruktur (Allianz SE, Allianz Asset Management GmbH, Allianz Global Investors GmbH) an, ohne dass ausweislich der Erklärung eine beherrschende Beziehung im Sinne der Zurechnung vorliegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cancom IT Systeme!
    Long
    20,79€
    Basispreis
    1,79
    Ask
    × 12,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,68€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 12,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel dazu dokumentiert CANCOM in der Mitteilung vom 16. März 2026 den Fortschritt seines seit September 2025 laufenden Rückkaufprogramms. In der Berichtsperiode 9. bis 13. März 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 127.659 eigene Aktien über ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich im XETRA‑Handel. Die volumengewichteten Durchschnittskurse reichten in der Woche von 23,36 Euro bis 24,24 Euro pro Aktie. Seit Beginn des Programms am 22. September 2025 hat CANCOM nun insgesamt 1.856.213 eigene Aktien zurückgekauft. Bezogen auf die ausgewiesenen 31,515 Mio. Stimmrechte entspricht dies einem Rückkaufumfang von rund 5,9 % der Stimmrechte; die Aktien wurden wie vorgeschrieben über die Investoren‑Website des Unternehmens detailliert veröffentlicht.

    Aus markttechnischer und bilanzieller Perspektive sind beide Mitteilungen relevant: Die deutliche Reduktion des zugesprochenen Anteils von Allianz Global Investors signalisiert Veränderungen im Aktionärsgefüge und kann auf Verkäufe, Umschichtungen oder interne Neubewertungen zurückzuführen sein. Das Rückkaufprogramm dagegen reduziert den streubesitzwirksamen Anteil, kann das Ergebnis je Aktie stützen und ist ein klassisches Instrument zur Kapitalrückführung an die Aktionäre. CANCOM betont Transparenz und die Einhaltung der Informationspflichten nach Art. 5 der Marktmissbrauchsverordnung sowie der Delegierten Verordnung zur Veröffentlichung von Rückkäufen. Beobachter werden beide Entwicklungen im Zusammenspiel mit Kursverlauf und Unternehmensstrategie weiter verfolgen.



    CANCOM SE

    -0,45 %
    -4,54 %
    -6,75 %
    -21,35 %
    -21,41 %
    -31,62 %
    -58,34 %
    -5,77 %
    +608,12 %
    ISIN:DE0005419105WKN:541910

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 22,15EUR auf Tradegate (19. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Allianz reduziert Anteil deutlich – CANCOM kauft 5,9% der Aktien zurück CANCOM SE hat innerhalb weniger Tage zwei meldepflichtige Kapitalmarkt‑Ereignisse veröffentlicht, die aus Investorensicht Aufmerksamkeit verdienen: Zum einen eine Stimmrechtsmitteilung, zum anderen die 22. Zwischenmeldung zum laufenden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     