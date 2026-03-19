Nemetschek boomt trotz Kursziel-Kürzung: Barclays bleibt optimistisch
Barclays senkt Kursziel für Nemetschek – trotz starker Zahlen bleibt die Bank optimistisch, während das Unternehmen seine KI-Transformation als Wachstumstreiber herausstellt. In einer Branchenanalyse reduzierte die britische Investmentbank das Kursziel für Nemetschek von 120 auf 95 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Overweight“. Analyst Sven Merkt warnte gleichzeitig, es sei noch zu früh, von einer nachhaltigen Trendwende im europäischen Softwaresektor zu sprechen: Märkte reagierten weiterhin sehr sensibel auf KI-Nachrichten, viele Investoren seien bereits stark positioniert, doch die Bewertungen würden allmählich wieder attraktiver.
Diese Einschätzung steht im Kontrast zu den operativen Eckdaten, die Nemetschek am 19. März veröffentlichte. Der MDAX- und TecDAX-Konzern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit überzeugenden Ergebnissen: Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 22,6% auf 1,191 Mrd. Euro, wiederkehrende Umsätze machten 92,2% des Gesamterlöses aus, Subskription & SaaS wuchsen währungsbereinigt um 55,6% auf 858,7 Mio. Euro. Das EBITDA legte währungsbereinigt um 28,9% auf 371,1 Mio. Euro zu; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 31,2%. Operativer Cashflow und Konzernergebnis zogen ebenfalls deutlich an, das Ergebnis je Aktie kletterte auf 1,88 Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenerhöhung um rund 24% auf 0,68 Euro vor.
Die Segmentanalyse zeigt differenzierte Dynamik: Das Build-Segment wuchs mit +41,3% besonders stark – begünstigt durch die Akquisition von GoCanvas und Effekte aus der Subskriptionsumstellung bei Bluebeam – und erreichte eine EBITDA-Marge von 35,8%. Design legte moderat zu, während Media durch einen Sondereffekt infolge der Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters belastet war. Nemetschek betont seine strategische Ausrichtung auf KI: Produktentwicklung, gezielte Akquisitionen (u. a. Firmus AI, Manufacton) sowie Forschungs- und Technologiepartnerschaften (z. B. Google Cloud, TUM, Stanford) sollen die Transformation zum „vertikalen AI-Vorreiter“ vorantreiben.
Für 2026 stellt das Unternehmen ein weiteres währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14–15% in Aussicht sowie eine EBITDA-Marge von 32–33%, bei fortgesetzten Investitionen in Innovation und Internationalisierung. Risiken bleiben bestehen – geopolitische Unsicherheiten und Branchenkonjunktur sowie die hohe Sensitivität der Bewertung gegenüber KI-Nachrichten.
Fazit: Nemetschek liefert operative Stärke und eine klare AI-Strategie, was langfristiges Wachstum stützen dürfte. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch anfällig für Stimmungsumschwünge im Softwaresektor, weshalb Analysten wie Barclays zwar optimistisch bleiben, ihre Bewertungsannahmen aber vorsichtiger gestalten.
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 70,30EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
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