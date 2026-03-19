Nemetschek boomt trotz Kursziel-Kürzung: Barclays bleibt optimistisch

Barclays senkt Kursziel für Nemetschek – trotz starker Zahlen bleibt die Bank optimistisch, während das Unternehmen seine KI-Transformation als Wachstumstreiber herausstellt. In einer Branchenanalyse reduzierte die britische Investmentbank das Kursziel für Nemetschek von 120 auf 95 Euro, beließ die Einstufung aber auf „Overweight“. Analyst Sven Merkt warnte gleichzeitig, es sei noch zu früh, von einer nachhaltigen Trendwende im europäischen Softwaresektor zu sprechen: Märkte reagierten weiterhin sehr sensibel auf KI-Nachrichten, viele Investoren seien bereits stark positioniert, doch die Bewertungen würden allmählich wieder attraktiver.

Diese Einschätzung steht im Kontrast zu den operativen Eckdaten, die Nemetschek am 19. März veröffentlichte. Der MDAX- und TecDAX-Konzern schloss das Geschäftsjahr 2025 mit überzeugenden Ergebnissen: Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt um 22,6% auf 1,191 Mrd. Euro, wiederkehrende Umsätze machten 92,2% des Gesamterlöses aus, Subskription & SaaS wuchsen währungsbereinigt um 55,6% auf 858,7 Mio. Euro. Das EBITDA legte währungsbereinigt um 28,9% auf 371,1 Mio. Euro zu; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 31,2%. Operativer Cashflow und Konzernergebnis zogen ebenfalls deutlich an, das Ergebnis je Aktie kletterte auf 1,88 Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenerhöhung um rund 24% auf 0,68 Euro vor.