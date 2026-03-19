Studienstart
Evotec erhält hohe Meilensteinzahlung von Bristol Myers Squibb
- Evotec erhält Meilensteinzahlung von BMS über 10 M
- Start klinischer Phase I Studie in PartnerschaftEv
- Studie zielt auf neuen Standard bei Nierenkrebs Ev
HAMBURG (dpa-AFX) - Beim Wirkstoffforscher Evotec klingelt die Kasse: Das Unternehmen erhält erneut eine Meilensteinzahlung vom US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS). Hintergrund sei der Start einer klinischen Studie der frühen Phase I im Rahmen der Partnerschaft mit den Amerikanern, teilte Evotec am Donnerstag in Hamburg mit. BMS zahlt den Hanseaten dafür 10 Millionen Dollar (rund 8,7 Mio Euro).
Die Unternehmen erforschen in der Studie einen gemeinsam entwickelten Wirkstoff zur Behandlung von Patienten, die an einem fortgeschrittenen klarzelligen Nierenzellkarzinom leiden. Ziel sei ein neuer Behandlungsstandard gegen diese Variante, die die häufigste Form von Nierenkrebs sei, hieß es. Bei dem Wirkstoff handelt es sich um einen sogenannten "Molecular Glue Degrader", der nach Unternehmensangaben durch sein Wirkprinzip zu länger anhaltenden Effekten führen kann als konventionelle Therapeutika./tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 51,58 auf Tradegate (18. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 771,49 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1111EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.
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Community Beiträge zu Bristol-Myers Squibb - 850501 - US1101221083
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"Full year EPS guidance: $6.35 - $6.65"
https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Blockbuster-Anwaerter-enttaeuscht-Bristol-Myers-Aktie-rauscht-ab-article25719831.html
Für mich ist Bristol Myers aktuell kein Kauf, ich warte weiter ab...