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    PAUL HARTMANN AG / HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Organisches Umsatzwachstum 2 Komma 2 Prozent netto
    • Bereinigtes EBITDA stieg um 15 Komma 5 Mio Euro AG
    • Transformationsprogramm trug mit uber 50 Mio Euros
    OTS - PAUL HARTMANN AG / HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und ...
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    HARTMANN schließt Geschäftsjahr 2025 mit Umsatz- und Ergebnissteigerung ab
    Heidenheim (ots) -

    - Organisches Umsatzwachstum beträgt 2,2 %; Umsatzerlöse betragen 2.449,6 Mio. EUR
    - Bereinigtes EBITDA steigt um 15,5 Mio. EUR gegenüber Vorjahr auf 276,9 Mio. EUR
    - Transformationsprogramm trägt mit über 50 Mio. EUR erneut wesentlich zum Ergebnis bei

    HARTMANN hat sich im Geschäftsjahr 2025 in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich weiterentwickelt und seine Wettbewerbsposition gestärkt. Das Unternehmen war insbesondere von Kürzungen und Unsicherheiten in der Rückerstattung von Produkten in wichtigen Marktsegmenten betroffen, konnte aber trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen Umsatz und bereinigtes EBITDA erneut steigern.

    Die HARTMANN GRUPPE erzielte 2025 Umsatzerlöse von 2.449,6 Mio. EUR. Das entspricht einem organischen Umsatzwachstum von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders durch neue Produkteinführungen wurden in strategischen Kernsegmenten Marktanteile gewonnen.

    Das bereinigte EBITDA lag mit 276,9 Mio. EUR um 15,5 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Die EBITDA-Rendite konnte gegenüber 2024 um 0,4 %-Punkte auf 11,3 % gesteigert werden. Die Umsetzung von Wachstums- und Kostenmaßnahmen aus dem Transformationsprogramm trug 2025 mit über 50 Mio. EUR zur erneuten Ergebnisverbesserung bei. Vorgezogene Vertriebs- und Marketingaufwendungen für die Einführung neuer Produkte und Belastungen aus der Zollpolitik der USA wirkten sich im vergangenen Geschäftsjahr ergebnisdämpfend aus. Auch die Material- und Energiekosten blieben auf einem weiterhin hohen Niveau.

    2025 wurden wesentliche strukturelle Änderungen und Projekte umgesetzt. Dazu gehörte die erfolgreiche Umstellung des SAP-Systems auf S/4 HANA innerhalb des geplanten Zeit- und Budgetrahmens.

    Umsatzwachstum in den Kernsegmenten

    Das Segment Wundversorgung erzielte Umsatzerlöse von 623,6 Mio. EUR (organisches Umsatzwachstum: 2,6 %). Der Bereich der modernen Wundversorgung war auch 2025 Wachstumstreiber, vor allem durch atraumatische Verbände rund um Zetuvit Silicone und Resposorb Silicone. Insbesondere in den USA konnten im ambulanten Versorgungssektor deutliche Marktanteilsgewinne erzielt werden. Dagegen war das Geschäft in Deutschland und Frankreich durch Rückerstattungsänderungen und -kürzungen belastet.

    Das Segment Inkontinenzmanagement erzielte Umsatzerlöse von 785,8 Mio. EUR (organisches Umsatzwachstum: 2,8 %) und verzeichnete in allen Produktkategorien ein solides organisches Wachstum. Besonders der Bereich der Inkontinenzhosen profitierte von erfolgreichen Produkt-Relaunches und der Einführung der absorbierenden Unterwäsche.

    Das Segment Infektionsmanagement verzeichnete einen Umsatz von 537,6 Mio. EUR (organisches Umsatzwachstum: 3,3 %). Insbesondere Produktinnovationen in der Flächendesinfektion führten zu einem starken Wachstum des Bereichs und zu deutlichen Marktanteilgewinnen. Einen sehr positiven Einfluss hatten auch neue Produkte für die orthopädische Chirurgie.

    Die Umsatzerlöse im Segment Komplementäre Divisionen der Gruppe lagen bei 502,6 Mio. EUR (organische Umsatzentwicklung: -0,2 %). Während Kneipp und die KOB-Gruppe Umsatzzuwächse verzeichnen konnten, gab es bei der CMC-Gruppe einen Rückgang aufgrund von Portfoliooptimierungen.

    Dividende

    HARTMANN hält an seinem langjährigen Grundsatz einer auf Kontinuität ausgerichteten Dividendenpolitik fest und schlägt eine Dividende von 8 EUR je Aktie vor.

    Ausblick

    Britta Fünfstück, CEO der HARTMANN GRUPPE: "Nach der Transformationsphase der Jahre 2019 bis 2025 stehen alle Kernsegmente auf einer soliden Basis. Die Divisionen gewinnen in wichtigen Bereichen Marktanteile - dank einer stark erhöhten Innovationsrate, verbunden mit einer wettbewerbsfähigen Kostenposition. In den kommenden Jahren wird die 2025 entwickelte Strategie PLUS2030 auf dieser soliden Basis aufsetzen. Unser Ziel ist, im Wettbewerbsvergleich weiterhin eine stärkere Entwicklung bei Marktanteilen und Margen zu erzielen."

    Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet HARTMANN in einem unverändert anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfeld eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Das Unternehmen rechnet mit einem moderaten organischen Umsatzwachstum sowie einem bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von 270 bis 310 Mio. EUR.

    Nachhaltigkeit

    Neben dem Geschäftsbericht 2025 hat HARTMANN auch den Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht. Dieser orientiert sich erstmals an den Anforderungen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und den dazugehörigen European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Das Unternehmen berichtet darin über die im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel festgelegten Ziele sowie die CO2-Emissionen im Jahr 2025, die gegenüber dem Vorjahr um 11 % (Scope 1+2*) reduziert werden konnten. Zudem hat das Unternehmen den Anteil der eingesetzten erneuerbaren Energien von 18 % im Jahr 2024 auf 23 % im Jahr 2025 deutlich erhöht.

    Den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 finden Sie unter https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations

    Den Nachhaltigkeitsbericht 2025 finden Sie unter
    https://corporate.hartmann.info/de-de/ueber-uns/nachhaltigkeit

    * Scope 1: direkte Emissionen aus Quellen innerhalb des Unternehmens; Scope 2: indirekte Emissionen durch den Verbrauch eingekaufter Energie

    Pressekontakt:

    Stephanie Reuter
    PAUL HARTMANN AG
    Tel. +49 7321 36 13 93
    E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6238692 OTS: PAUL HARTMANN AG
    ISIN: DE0007474041

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 214 auf Tradegate (19. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 764,50 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.




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