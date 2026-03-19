RBC stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 55 auf 62 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne erhöhte am Donnerstag ´die Schätzungen für den Hersteller von Industriegütern für 2025 bis 2027 um vier bis zehn Prozent. Das Schlussquartal sei von einer starken Dynamik im Segment Mobilität und Automation geprägt gewesen. Zuletzt seien zudem die Erwartungen an Investitionen in Datenzentren stark gestiegen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 01:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 73,27EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.



