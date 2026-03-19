Zwischen dem 9. und 13. MÃ¤rz 2026 erwarb die Deutsche Post im Rahmen des zusÃ¤tzlichen RÃ¼ckkaufprogramms insgesamt 599.590 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 45,8144 Euro je StÃ¼ck. Das Volumen dieser Transaktionen belÃ¤uft sich auf rund 27,47 Mio. Euro; einzelne AusfÃ¼hrungen erfolgten Ã¼ber die HandelsplÃ¤tze Xetra, CBOE Europe, Turquoise und Aquis. FÃ¼r den kÃ¼rzeren Meldezeitraum 6. bis 13. MÃ¤rz weist das Unternehmen insgesamt 716.020 zurÃ¼ckgekaufte Aktien aus.

Deutsche Post hat in den ersten beiden MÃ¤rzwochen ihren AktienrÃ¼ckkauf konsequent fortgesetzt und damit erneut substantielle Mittel zur KursstÃ¼tzung und Kapitalschrumpfung eingesetzt. In zwei Pflichtmitteilungen nach Art. 5 Abs. 3 MAR legte der Konzern die Details der innerhalb weniger Tage getÃ¤tigten KÃ¤ufe offen.

Parallel dazu setzte die Deutsche Post ihr regulÃ¤res AktienrÃ¼ckkaufprogramm fort: Im gleichen Zeitraum (9.â€“13. MÃ¤rz) wurden hier 1.604.368 Aktien gehandelt, mit einem gewichteten Durchschnittspreis von 46,2199 Euro und einem Gesamtaufwand von etwa 74,15 Mio. Euro. Die groÃŸen Einzelvolumina konzentrierten sich ebenfalls auf Xetra und CBOE Europe; an einzelnen Handelstagen wurden mehrere hunderttausend StÃ¼ck ausgefÃ¼hrt (u. a. Xetra-AusfÃ¼hrungen von 488.325 bzw. 504.634 StÃ¼ck an zwei Tagen). Seit Beginn der MaÃŸnahme am 1. Dezember 2025 summieren sich die RÃ¼ckkÃ¤ufe dieses Programms bis zum 13. MÃ¤rz 2026 auf 5.416.150 Aktien.

Kombiniert hat die Deutsche Post damit innerhalb der Berichtswoche rund 2,20 Mio. Aktien zum Gegenwert von knapp 101,6 Mio. Euro zurÃ¼ckgekauft â€“ ein durchschnittlicher Preis von rund 46,12 Euro je Aktie. Die detaillierten EinzelgeschÃ¤ftsaufstellungen sind auf der Investor-Website des Konzerns publiziert.

Aus wirtschaftsredaktioneller Perspektive zeigen die Zahlen mehrere Dinge: Erstens nutzt das Management RÃ¼ckkÃ¤ufe als Instrument aktiver Kapitalallokation, um den freien Streubesitz zu reduzieren und das Ergebnis je Aktie zu stÃ¼tzen. Zweitens signalisieren fortgesetzte, substanzielle KÃ¤ufe Vertrauen des Vorstands in die Bewertung und die kÃ¼nftige Cashgenerierung des Konzerns. Drittens deuten die breiten Handelsplatzverteilungen auf eine fragmentierte AusfÃ¼hrung hin, wohl um MarktstÃ¶rungen zu minimieren.

Regulatorisch basieren die Mitteilungen auf Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Market Abuse Regulation) und der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052; damit erfÃ¼llt die Deutsche Post ihre VerÃ¶ffentlichungspflichten zu RÃ¼ckkaufaktivitÃ¤ten.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 44,57EUR auf Tradegate (19. MÃ¤rz 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.