OHB SE: Was der Konzernabschluss 2025 für Investoren bedeutet
OHB SE blickt auf ein außergewöhnlich starkes Jahr 2025 zurück: Rekordaufträge, kräftiges Umsatzplus und wichtige Meilensteine im Raumfahrtgeschäft prägen die Bilanz.
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- Der Konzernumsatz von OHB SE stieg im Geschäftsjahr 2025 um 21 % auf EUR 1.215,5 Mio.
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 13 % auf EUR 125,6 Mio.
- Der Auftragseingang erreichte mit EUR 2.078 Mio. einen Allzeithoch, der Auftragsbestand liegt bei EUR 3.194 Mio.
- Das Segment SPACE SYSTEMS erzielte bedeutende Meilensteine, darunter die Auswahl als Hauptauftragnehmer für die ESA-Mission LISA und die Gründung von OHB SPACE UK LTD.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von EUR 0,60 je Aktie vorgeschlagen, das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 2,61 (+26.200 % im Vergleich zum Vorjahr).
- Der Finanzmittelbestand stieg um 87 % auf EUR 220,6 Mio., was die solide finanzielle Lage des Konzerns unterstreicht.
Der nächste wichtige Termin, Konzernjahresabschluss 2025, bei OHB ist am 19.03.2026.
Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 257,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 253,00EUR das entspricht einem Minus von -1,56 % seit der Veröffentlichung.
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