    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB SE: Was der Konzernabschluss 2025 für Investoren bedeutet

    OHB SE blickt auf ein außergewöhnlich starkes Jahr 2025 zurück: Rekordaufträge, kräftiges Umsatzplus und wichtige Meilensteine im Raumfahrtgeschäft prägen die Bilanz.

    OHB SE: Was der Konzernabschluss 2025 für Investoren bedeutet
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Konzernumsatz von OHB SE stieg im Geschäftsjahr 2025 um 21 % auf EUR 1.215,5 Mio.
    • Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 13 % auf EUR 125,6 Mio.
    • Der Auftragseingang erreichte mit EUR 2.078 Mio. einen Allzeithoch, der Auftragsbestand liegt bei EUR 3.194 Mio.
    • Das Segment SPACE SYSTEMS erzielte bedeutende Meilensteine, darunter die Auswahl als Hauptauftragnehmer für die ESA-Mission LISA und die Gründung von OHB SPACE UK LTD.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von EUR 0,60 je Aktie vorgeschlagen, das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 2,61 (+26.200 % im Vergleich zum Vorjahr).
    • Der Finanzmittelbestand stieg um 87 % auf EUR 220,6 Mio., was die solide finanzielle Lage des Konzerns unterstreicht.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernjahresabschluss 2025, bei OHB ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 257,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,39 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 253,00EUR das entspricht einem Minus von -1,56 % seit der Veröffentlichung.


    OHB

    +1,57 %
    -1,18 %
    -3,09 %
    +139,05 %
    +204,61 %
    +691,80 %
    +595,29 %
    +1.214,20 %
    +2.562,54 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OHB SE: Was der Konzernabschluss 2025 für Investoren bedeutet OHB SE blickt auf ein außergewöhnlich starkes Jahr 2025 zurück: Rekordaufträge, kräftiges Umsatzplus und wichtige Meilensteine im Raumfahrtgeschäft prägen die Bilanz.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     