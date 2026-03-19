Playboy-Verlag greift durch: Facebook-Seite mit 1,8 Mio Fans gesperrt

Kern des Konflikts ist die plötzliche Sperrung des deutschen Playboy-Auftritts mit mehr als 1,8 Millionen Followern. Laut Geschäftsführerin Myriam Karsch beruft sich Meta auf einen angeblichen Verstoß gegen die Richtlinie zur „sexuell motivierten Kontaktaufnahme durch Erwachsene“. Kouneli Media bemängelt jedoch, dass Meta bislang nicht nachvollziehbar dargelegt habe, welche konkreten Text- oder Bildelemente beanstandet worden seien und warum die vollständige Entfernung einer journalistischen Seite als angemessene Maßnahme gerechtfertigt sei. Die mangelnde Transparenz ist für das Unternehmen nicht nur juristisch relevant, sondern berührt auch geschäftliche Belange wie Reichweite, Markenpflege und Werbeeinnahmen.

Kouneli Media, Verlag des deutschen Playboy-Auftritts, hat nach dem erneuten Verschwinden seiner Facebook-Seite rechtliche Schritte gegen den Betreiber der Plattform und dessen Mutterkonzern Meta angekündigt. Die Münchner Mediengesellschaft beauftragte eine Kanzlei mit der Einreichung einer einstweiligen Verfügung und reichte parallel eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur ein. Meta wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht äußern.

Der Vorfall ist nicht neu: Bereits im Juni 2025 war die Seite nach einem tagelangen Verschwinden wieder online, nachdem Kouneli Medien rechtliche Schritte angedroht hatte. Meta erklärte damals, der deutsche Auftritt sei fälschlicherweise aufgrund von Hinweisen auf betrügerische Aktivitäten entfernt worden und habe den Fehler korrigiert, sobald er bekannt geworden sei. Seither habe Kouneli Media wiederholt versucht, eine Klärung herbeizuführen und konstruktiv mit dem Plattformbetreiber zusammenzuarbeiten – bisher ohne Erfolg.

Aus wirtschaftlicher Sicht wirft der Fall mehrere Fragen auf. Für Verlagshäuser ist die stabile Verfügbarkeit von Social-Media-Kanälen essenziell, sowohl für die Reichweite klassischer journalistischer Inhalte als auch für die Monetarisierung über Werbung und Abonnements. Unvermittelte Deaktivierungen riskieren nicht nur kurzfristige Reichweitenverluste, sondern können das Verhältnis zu Werbekunden und Abonnenten nachhaltig schädigen. Rechtlich setzt Kouneli Media auf eine schnelle gerichtliche Entscheidung per einstweiliger Verfügung, um die Wiederherstellung der Seite zu erreichen; die Beschwerde bei der Bundesnetzagentur signalisiert zudem, dass der Verlag auf regulatorische Unterstützung gegen willkürliche Plattformentscheidungen hofft.

Der Fall ist exemplarisch für die anhaltende Debatte über Plattformmacht, Content-Moderation und Transparenzpflichten großer Technologieunternehmen. Ein gerichtliches Ergebnis oder eine Entscheidung der Bundesnetzagentur könnte Präzedenzcharakter haben – insbesondere für Medienunternehmen, die auf soziale Netzwerke als zentrale Distributionskanäle angewiesen sind.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 535,6EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.