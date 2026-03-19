ecotel communication: Geschäftsbericht 2025 mit 8% Umsatzplus & starkem Cashflow
Trotz leicht rückläufigem operativem Ergebnis blickt ecotel auf ein wachstumsstarkes Jahr 2025 zurück – mit höheren Umsätzen, solidem Cashflow und klaren Zukunftsinvestitionen.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Der Umsatz von ecotel stieg im Jahr 2025 um 8 % auf 124,2 Mio. EUR, der Rohertrag erhöhte sich um 10 % auf 36,4 Mio. EUR
- Das operative EBITDA lag bei 8,9 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund geringerer Erlöse aus Internetressourcen
- Der Free Cashflow wurde auf 2,4 Mio. EUR gesteigert, unter anderem durch den Verkauf der mvneco mit 1,6 Mio. EUR; das Unternehmen blieb schuldenfrei
- Das Segment Geschäftskunden verzeichnete einen Umsatzanstieg auf 50,3 Mio. EUR, das Wholesale-Segment auf 74,0 Mio. EUR, mit positiver Entwicklung bei Datenleitungen und Marge
- ecotel investiert in Cloud- & Fiber-Plattformen sowie Lösungen für den deutschen Mittelstand, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben
- Für 2026 plant ecotel einen operativen EBITDA von 8 bis 9 Mio. EUR und einen Konzernüberschuss von rund 2 Mio. EUR, wobei keine Dividende für 2025 vorgeschlagen wird
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei ecotel communication ist am 19.03.2026.
Der Kurs von ecotel communication lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,1000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,74 %
im Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,4000EUR das entspricht einem Plus von +4,23 % seit der Veröffentlichung.
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