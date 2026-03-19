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    Morgan Stanley erreicht fast 6% bei Bilfinger – Handels-Alarm

    Morgan Stanley erreicht fast 6% bei Bilfinger – Handels-Alarm
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Die Investmentbank Morgan Stanley hat Anfang März 2026 mehrfach Stimmrechtsmitteilungen zu Bilfinger SE eingereicht, die einen moderaten, aber wiederkehrenden Anstieg zugerechneter Stimmrechte aufzeigen. Die Meldungen wurden über den Distributionsdienst EQS am 16. März veröffentlicht und begründen sich auf einer Gesamtzahl von 37.606.372 nach § 41 WpHG berichteten Stimmrechten.

    Die Berichte dokumentieren drei Schwellenberührungen auf Ebene der Tochtergesellschaft Morgan Stanley & Co. International plc: zum 6. März wurden zugerechnete Stimmrechte in Höhe von rund 3,32% gemeldet, am 9. März 3,37% und am 11. März 3,45%. Ergänzt werden diese direkten bzw. zugerechneten Stimmen durch derivative und kreditbezogene Instrumente. Ein konstanter Anteil resultiert aus einem Equity Swap über 729.803 Aktien (entspricht 1,94% der Stimmrechte). Zusätzlich sind sogenannte „Right of recall“ aus Wertpapierleihe verbucht; deren Umfang variiert in den Meldungen zwischen etwa 188.775 und 253.978 Aktien (ca. 0,50–0,68%). Zusammen ergibt sich daraus eine wirtschaftliche Gesamtposition von ungefähr 5,87% bis 5,94%.

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    Die Mitteilungen sind als freiwillige Gruppenanzeigen ausgewiesen, ausgelöst durch eine Schwellenberührung auf Tochtergesellschaftsebene. Morgan Stanley betont, dass weder eine Beherrschung durch Dritte vorliegt noch eigene Beherrschungsverhältnisse gegenüber Unternehmen bestehen, denen Bilfinger‑Stimmrechte zugerechnet werden. Die Instrumente sind teils jederzeit rückrufbar; der Equity Swap hat einen Laufzeitrahmen vom 30. November 2026 bis 30. November 2027 und sieht Barausgleich vor.

    Aus unternehmens‑ und marktpolitischer Sicht ist die Beteiligung für sich genommen nicht als strategische Kontrollbeteiligung zu interpretieren. Die Kombination aus zugerechneten Anteilen, Wertpapierleihe‑Rechten und Swap‑Kontrakten entspricht gängigen Praktiken von Investmentbanken und Asset Managern zur Absicherung, Liquiditätssteuerung oder zur Umsetzung von Handelsstrategien. Kurzfristige Schwankungen der gemeldeten Prozentsätze sind vor allem durch Änderungen bei Recall‑Volumina und Swap‑Exposures zu erwarten.

    Für Investoren und Beobachter bleibt die Lage überschaubar: Die wiederholten Meldungen signalisieren allerdings aktives Engagement im Handel mit Bilfinger‑Papieren seitens einer großen Finanzgruppe. Relevante Marktteilnehmer sollten weitere Meldungen verfolgen, insbesondere Änderungen bei den derivativen Positionen und bei den zugerechneten Stimmrechten, die Aufschluss über Handels‑ oder Absicherungsstrategien geben könnten.



    Bilfinger

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    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 99,55EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



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