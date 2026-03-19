Wienerberger stärkt im Norden: Akquisition im Wassermanagement
Mit der Übernahme der schwedischen NEWS Group stärkt Wienerberger seine Rolle im Markt für nachhaltige Abwasserlösungen in Nordeuropa und setzt auf wachstumsstarke Zukunftstechnologien.
Foto: Wienerberger AG
- Wienerberger übernimmt die NEWS Group, einen führenden Anbieter nachhaltiger Abwasserlösungen in Schweden und der nordischen Region.
- Die Akquisition stärkt die Position von Wienerberger im Wachstumsmarkt für dezentrale und nachhaltige Abwassersysteme, bedingt durch neue regulatorische Vorgaben und Infrastrukturmodernisierung.
- Die NEWS Group ist spezialisiert auf Lösungen für den Anschluss von Wohnhäusern an das kommunale Abwassernetz, insbesondere dort, wo herkömmliche Systeme an ihre Grenzen stoßen.
- Die Nachfrage nach solchen Lösungen steigt in den nordischen Ländern, da ländliche Gemeinden und abgelegene Ferienhäuser zunehmend Umweltstandards erfüllen müssen.
- Wienerberger sieht in der Übernahme eine Erweiterung seines Portfolios im Bereich Wasser- und Energiemanagement und will damit nachhaltiges Wachstum fördern.
- Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen; der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 13.05.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,160EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,560EUR das entspricht einem Plus von +1,73 % seit der Veröffentlichung.
-0,60 %
-3,64 %
-24,48 %
-23,94 %
-36,32 %
-10,45 %
-24,29 %
+33,56 %
+96,93 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte