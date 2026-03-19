    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWienerberger AktievorwärtsNachrichten zu Wienerberger
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wienerberger stärkt im Norden: Akquisition im Wassermanagement

    Mit der Übernahme der schwedischen NEWS Group stärkt Wienerberger seine Rolle im Markt für nachhaltige Abwasserlösungen in Nordeuropa und setzt auf wachstumsstarke Zukunftstechnologien.

    Wienerberger stärkt im Norden: Akquisition im Wassermanagement
    Foto: Wienerberger AG
    • Wienerberger übernimmt die NEWS Group, einen führenden Anbieter nachhaltiger Abwasserlösungen in Schweden und der nordischen Region.
    • Die Akquisition stärkt die Position von Wienerberger im Wachstumsmarkt für dezentrale und nachhaltige Abwassersysteme, bedingt durch neue regulatorische Vorgaben und Infrastrukturmodernisierung.
    • Die NEWS Group ist spezialisiert auf Lösungen für den Anschluss von Wohnhäusern an das kommunale Abwassernetz, insbesondere dort, wo herkömmliche Systeme an ihre Grenzen stoßen.
    • Die Nachfrage nach solchen Lösungen steigt in den nordischen Ländern, da ländliche Gemeinden und abgelegene Ferienhäuser zunehmend Umweltstandards erfüllen müssen.
    • Wienerberger sieht in der Übernahme eine Erweiterung seines Portfolios im Bereich Wasser- und Energiemanagement und will damit nachhaltiges Wachstum fördern.
    • Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und weiterer üblicher Bedingungen; der Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,160EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,13 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,560EUR das entspricht einem Plus von +1,73 % seit der Veröffentlichung.


    Wienerberger

    -0,60 %
    -3,64 %
    -24,48 %
    -23,94 %
    -36,32 %
    -10,45 %
    -24,29 %
    +33,56 %
    +96,93 %
    ISIN:AT0000831706WKN:852894





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wienerberger stärkt im Norden: Akquisition im Wassermanagement Mit der Übernahme der schwedischen NEWS Group stärkt Wienerberger seine Rolle im Markt für nachhaltige Abwasserlösungen in Nordeuropa und setzt auf wachstumsstarke Zukunftstechnologien.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     