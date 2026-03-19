Gaspreise explodieren: Iran-Angriffe bedrohen Europas Winter

Marktbeobachter warnen, dass der Preissprung die Vorbereitung auf den kommenden Winter erschwert. Seit Beginn der militärischen Auseinandersetzungen – nach Angaben der Berichte infolge von Aktionen der USA und Israels gegen den Iran vor fast zwei Wochen – hat sich der Preis für europäisches Erdgas um mehr als 60 Prozent verteuert. Damit wachsen die Sorgen vor Lieferengpässen, zumal die Störungen im Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus bereits vor allem asiatische Abnehmer treffen, die stark von Lieferungen aus der Golfregion abhängen. Durch Umverlagerungen von Nachfrage und Lieferströmen kann dies zusätzlich Druck auf den europäischen Markt ausüben.

Europäisches Gas ist in Folge der jüngsten Eskalation am Persischen Golf deutlich teurer geworden – mit spürbaren Folgen für Verbraucher und die Versorgungssicherheit. An der Terminbörse in Amsterdam stieg der richtungsweisende TTF-Kontrakt zur Lieferung in einem Monat im frühen Handel um mehr als zwei Prozent auf 52,10 Euro je Megawattstunde (MWh). Der Anstieg wird mit einer ausgeweiteten Angriffsserie des Iran auf die Energieinfrastruktur in der Golfregion begründet; unter anderem wurde der Betrieb eines Erdgasfeldes in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorübergehend eingestellt, nachdem ein Drohnenangriff Schäden verursacht hatte.

Für Deutschland ist die Situation besonders heikel: Nach einem ohnehin schon ungewöhnlich niedrigen Ausgangsfüllstand der Speicher nach dem Winter sehen Speicherbetreiber und die Initiative Energien Speichern (Ines) erhebliche Probleme. Der Markt liefere aktuell keine ökonomischen Anreize, Gas in Speicher einzulagern – ein Faktor, der die Wiederbefüllung der Gasspeicher in diesem Jahr deutlich erschweren dürfte und ein Risiko für die Vorbereitung der nächsten Heizperiode darstellt.

Auch Privatkunden spüren die Preiswellen: Das Vergleichsportal Verivox berichtet, dass die günstigsten Tarife für Neukunden binnen weniger Tage um 1,2 Cent pro Kilowattstunde teurer wurden – ein Anstieg von rund 15 Prozent. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh fand im Februar 2026 noch einen günstigsten Tarif von etwa 8,2 Cent/kWh; aktuell liegt das beste Angebot im bundesweiten Mittel bei rund 9,4 Cent/kWh. Die Verteuerung der Großhandelspreise wirkt damit zunehmend auch in den Endkundenpreisen nach.

Kurzfristig dürften volatile Rohstoffmärkte und geopolitische Risiken die Gaspreise weiter anfällig halten. Für Versorger, Staat und Verbraucher stellt sich die Aufgabe, die Versorgungssicherheit zu sichern und zugleich Preisrisiken zu begrenzen, etwa durch verstärkte LNG-Importe, politische Maßnahmen oder eine gezielte Speicherwirtschaft.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 3,202USD auf Ariva Indikation (19. März 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.