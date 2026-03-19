BMW unter Druck: Kursziele gesenkt – China & "Neue Klasse" im Fokus

Berenberg-Analyst Romain Gourvil betont in seinem Kommentar die wachsende Konkurrenz, die sich dieses Jahr verschärfen dürfte. Entscheidend für BMW sei die Entwicklung in China: Nur eine Stabilisierung der Verkäufe dort könne die Margen und das Ergebnis nachhaltig stützen. Im Hinblick auf die neue Modellreihe "Neue Klasse" erwartet Gourvil keine spürbare Entlastung der Gewinn- und Verlustrechnung vor 2027 – erst dann dürfte die Baureihe über die Regionen hinweg einen merklichen positiven Effekt entfalten. Das legt nahe, dass kurzfristig weder signifikante Margenverbesserungen noch eine deutliche Ergebnisbeschleunigung zu erwarten sind.

Die jüngsten Analystenkommentare zu BMW signalisieren Zurückhaltung: Sowohl die Privatbank Berenberg als auch das Analysehaus Jefferies haben ihre Kursziele nach Vorlage der aktuellen Geschäftszahlen gesenkt, die Einstufungen jedoch unverändert auf "Hold" belassen. Berenberg reduzierte das Ziel von 92 auf 86 Euro, Jefferies von 100 auf 93 Euro. Die Bewertungen spiegeln vor allem Unsicherheiten im operativen Verlauf sowie zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Branche wider.

Jefferies-Analyst Philippe Houchois weist ebenfalls auf ein eher unverändertes operatives Bild für 2026 hin, macht die Einschätzung aber stark abhängig vom zweiten Halbjahr. Eine Entwicklung auf Vorjahresniveau wäre aus Sicht des Experten akzeptabel, doch die Abhängigkeit von saisonalen oder zyklischen Effekten erhöht das Risiko für die Jahresprognose. Die Senkung des Kursziels erscheint vor diesem Hintergrund als Anpassung an ein moderateres Wachstumsszenario und an die anhaltende Unsicherheit bei Absatz und Margen.

Für Anleger bedeuten diese Einschätzungen erhöhte Vorsicht. Die Beibehaltung der "Hold"-Bewertungen signalisiert, dass Analysten mittelfristig weder klare Kaufargumente noch zwingende Verkaufssignale sehen. Zentrale Beobachtungspunkte bleiben die Absatzentwicklung in China, die Markteinführung und Marktakzeptanz der "Neuen Klasse" sowie die Margenentwicklung im zweiten Halbjahr 2026. Sollte BMW bei diesen Punkten positiv überraschen, wäre Spielraum für eine Neubewertung vorhanden; bleiben die Signale aber verhalten, könnten Kursziele weiter nach unten korrigiert werden.

Insgesamt zeichnen Berenberg und Jefferies ein Bild von hoher Wettbewerbsintensität, regionalen Abhängigkeiten und verzögernden Wachstumsimpulsen durch neue Produkte. Investoren sollten deshalb kurzfristige Schwankungen einplanen und auf belastbare Indikatoren für eine Stabilisierung des Geschäfts in China und konkrete Fortschritte bei der "Neuen Klasse" achten.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 77,96EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.