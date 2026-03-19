BERENBERG stuft Adidas auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas von 220 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den revidierten Zielen des Herstellers von Sportbekleidung habe er seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) um 9 bis 12 Prozent gesenkt, schrieb Nick Anderson am Mittwochabend. Eine Ebit-Marge von über 10 Prozent werde das Unternehmen wohl erst 2028 erreichen statt wie bislang prognostiziert bereits im kommenden Jahr./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 136,2EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte