Derivate-Wirbel: JPMorgan & Goldman verändern NORMA-Stimmrechte
Mehrere Stimmrechtsmitteilungen von NORMA Group SE zeigen binnen weniger Tage Veränderungen in den Anteilen großer US-Finanzhäuser – ohne Anzeichen für eine strategische Übernahme, wohl aber für aktive Handels- und Finanzierungsgeschäfte.
Am 17. März meldete JPMorgan Chase & Co. nach § 40 WpHG, dass ihm zum 12. März 2026 insgesamt 3,13 Prozent der Stimmrechte zugerechnet werden; hinzu kommen Instrumente mit Stimmrechtswirkung in Höhe von 1,58 Prozent, sodass die Gesamtsumme 4,71 Prozent der nach § 41 WpHG ausgewiesenen 31.862.400 Stimmen beträgt. Die Angaben weisen insbesondere „Internal right to recall shares lent out“ (230.000 Rechte; 0,72 %) und einen Equity Swap (271.717; 0,85 %) aus.
Bereits am 18. März korrigierte JPMorgan diese Positionen mit Stichtag 13. März: Die zugerechneten Stimmrechte sanken auf 807.130 Aktien (2,53 %), die instrumentellen Positionen blieben bei 1,58 %, womit die Gesamtexponierung auf 4,11 % zurückging. Die Bewegung deutet auf Rückläufe bei zugerechneten Beständen oder Anpassungen in Verleih-/Collateral-Strukturen hin.
Am selben 18. März meldete zudem The Goldman Sachs Group, Inc. eine Überschreitung relevanter Schwellen auf Konzernebene – ausgelöst durch eine Tochtergesellschaft und freiwillig gemeldet. Goldman Sachs International wird 3,02 % der Stimmen direkt zugerechnet; insgesamt weist die Gruppe 4,29 % an Stimmrechten aus. Auffällig ist die hohe instrumentelle Komponente: „Right To Recall“ (2.159.960 Stimmen; 6,78 %) und „Right Of Use“ (365.490; 1,15 %) summieren sich auf 7,93 % nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG. Weitere Derivate (Swap, Call Warrant) addieren 0,82 %, sodass sich ein instrumenteller Anteil von 8,75 % und eine Gesamtexponierung von 13,04 % ergeben – deutlich über den Meldeschwellen und daher meldepflichtig.
Die Meldungen illustrieren ein zentrales Merkmal moderner Aktienmärkte: Banken und Asset Manager halten häufig keine reinen Direktbeteiligungen, sondern besitzen umfangreiche Rechte aus Leih- und Derivatverträgen, die Stimmrechtswirkungen erzeugen. Solche Konstruktionen können kurzfristig volatile Veränderungen der ausgewiesenen Anteile bewirken, ohne dass es zu dauerhaften Besitzwechseln kommt.
Für Anleger bedeutet das: Die berichteten Positionen liegen weit unter einer Schwelle für Kontrollfragen, haben aber Bedeutung für Stimmrechtsanalyse und Stimmrechtsaggregation. Insbesondere Goldmans instrumentelle Exponierung von über 5 Prozent macht deutlich, dass Derivate und Recall-Rechte das Stimmrechtsbild von NORMA deutlich beeinflussen können.
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,02EUR auf Tradegate (18. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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