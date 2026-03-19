Stabilus: Soo Chuen Tan klettert auf 6,43% – Aktienrückkauf läuft

Stimmrechtsmitteilung: Der Privatinvestor Soo Chuen Tan (geb. 13.05.1977) hat zum 13. März 2026 eine der für den Kapitalmarkt relevanten Schwellenberührungen gemeldet. Über ein Geflecht verbundener Gesellschaften – namentlich Discerene Group LP und Diakrisis Fund LP – werden ihm gemäß der Meldung insgesamt 1.589.257 Stimmrechte an Stabilus zugerechnet. Dies entspricht einem Stimmrechtsanteil von 6,43 Prozent an der nach § 41 WpHG ausgewiesenen Gesamtzahl von 24,700.000 Stammrechten. In der vorherigen Meldung war der Zurechnungsanteil noch mit 5,11 Prozent angegeben; die Mitteilung weist dem Diakrisis Fund LP konkret 5,05 Prozent zu. Der Meldende gibt an, dass keine derivative Instrumente gehalten werden, die Stimmrechte begründen, und dass weder eine Beherrschung des Meldenden noch umgekehrt vorliegt. Die Schwellenüberschreitung signalisiert eine substanzielle Aufstockung der wirtschaftlichen Einflussnahme eines Investors, ohne dass operative Kontrollverhältnisse ausgewiesen werden.

Stabilus SE steht gleichzeitig im Fokus von Aktionärsmeldungen und dem laufenden Rückkaufprogramm: Zwei amtliche Mitteilungen der EQS-Newsplattform vom 16. März 2026 geben Aufschluss über Veränderungen im Aktionärsgefüge und über die jüngsten Rückkäufe eigener Aktien.

Aktienrückkaufprogramm 2025 – 8. Zwischenmeldung: Parallel informiert Stabilus über weitere Zukäufe eigener Papiere im Rahmen des seit Januar 2026 laufenden Programms. Im Berichtszeitraum 9. bis 13. März 2026 erwarb die Gesellschaft über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Frankfurter Börse täglich jeweils 4.122 Aktien – insgesamt 20.610 Stück. Die durchschnittlichen Tagesschlusskurse bewegten sich zwischen 16,7364 EUR und 17,4304 EUR; der Transaktionswert dieser fünf Handelstage betrug kumuliert rund 353.176 EUR. Seit Beginn des Programms am 15. Januar 2026 hat Stabilus damit insgesamt 138.440 eigene Aktien zurückgekauft. Weitere Details und Fortführungsangaben stellt das Unternehmen in seinem Investor-Relations-Bereich bereit.

Einordnung: Die Kombination aus einer merklichen Anteilsaufstockung eines externen Investors und fortgesetzten Eigenkäufen durch das Management ist aus kapitalmarktstrategischer Sicht bemerkenswert. Rückkäufe verringern die Streuung der Aktien und können Kennzahlen wie Ergebnis je Aktie stützen, während die erhöhte Beteiligung eines Investors die Aktionärsstruktur verschiebt und potenziell Einfluss auf Governance-Diskussionen haben kann. Beobachter werden künftig sowohl weitere Meldungen zur Besitzstruktur als auch die Fortsetzung des Rückkaufprogramms genau verfolgen.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,82EUR auf Tradegate (19. März 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.